Bingöl'de 4'lük deprem: Prof. Dr. Naci Görür 'problemli' diyerek bölgeyi uyardı (Son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremi duyurdu. Bingöl Karlıova'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07.42'de meydana gelen depremin derinliği 11.12 kilometre olarak ölçüldü. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4; derinliğini ise 4.1 kilometre olarak açıkladı.

Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl Karlıova uyarısı

Deprem bilimciler, uzun zamandır Bingöl Karlıova'ya özellikle dikkat çekiyordu. Bingöl'deki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama geldi. Bölgeyi öteden beri uyardıklarını ifade eden Görür, KAF ve DAF arasının problemli olduğunu belirterek "Küçük depremler de olsa hoş değil" uyarısında bulundu. Görür'ün paylaşımı şöyle:

"Karlıova- Bingöl’de 4,0 büyüklükte deprem oldu. Bu bölgeyi öteden beri söylüyoruz. Karlıova-Erzincan (KAF) ve Karlıova-Göynük (DAF) arası problemli. Küçük depremler de olsa hoş değil, sevgiyle."

Prof. Dr. Naci Görür, endişe duyduğu 4 ili daha önce açıklamıştı. Görür, "Bugünlerde daha çok Tunceli, Bingöl Karlıova, Erzincan yörelerimiz biraz endişelendiriyor. İzmir'de de bir endişemiz var. Çünkü İzmir'de 15 tane fay var. İzmir yarımadasını kesen fayların özelliklerini bilmiyoruz. O faylar ne zaman deprem üretiyor, nedir? Bilmediğimiz için sorun olarak düşünüyoruz" diye konuşmuştu.

Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntıların ardından vatandaşlar son depremleri araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremleri duyuruyor.