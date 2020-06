Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 18 yaralı

14 Haziran 2020

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü önce 5,9 sonra ise 5,8 olarak duyurdu.

Öte yandan deprem Erzurum, Trabzon, Erzincan, Kars, Batman, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Elazığ ve Malatya'da da hissedildi.

Oktay: Yaralılardan kritik durumda vatandaşımız yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bingöl'deki depremde 18 vatandaşımız yaralandı. Yaralılardan şu an itibarıyla kritik durumda olan vatandaşımız yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile depremin yaşandığı Bingöl'e gelen Oktay, Bingöl Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yaptı.

"Buraya yaraları hep birlikte sarmaya geldik"

Oktay, deprem sırasında Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan ile İstanbul'da olduklarını, onun talimatıyla Bingöl'e geldiklerini söyledi.

Depremde bir güvenlik korucusunun yaşamını yitirdiğini ifade eden Oktay, şöyle konuştu:

"En ufak sıkıntıda görevli arkadaşlarımızla anında müdahale ediyoruz. Şu anda da buraya bakanlarımız ile yaraları hep birlikte sarmaya geldik. Birazdan kısmet olursa Karlıova'ya geçeceğiz. Evlerimizi ziyaret edeceğiz. Aynı şekilde Yedisu ve Çat ilçelerimizi de yerinde göreceğiz. Şu anda bize gelen bilgilere göre büyük bir hasar gözükmüyor. Yerinde değerlendirdikten sonra da daha detaylı bilgileri sizlerle paylaşacağız."



46 artçı deprem meydana geldi

Bölgede 46 artçı deprem meydana geldiğini, bunlardan 2'sinin 4'ün üzerinde büyüklükte olduğunu ifade eden Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar yine azalarak devam edecek. Bingöl'deki depremde 18 vatandaşımız yaralandı. Yaralılardan şu an itibarıyla kritik durumda olan vatandaşımız yok. Buna da şükrediyoruz. Köy ve mezralarımızın her birini yerinde kontrol ediyoruz. İlgili tüm birimlerimiz hem AFAD hem UMKE, Kızılay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerimiz çok hızlı bir şekilde yerinde ihtiyacı olanlara çadır dağıtımına başlamışlardır. Karlıova ve köylere 1300'ün üzerinde çadır şu an ulaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı 90 ekiple hasar tespit çalışmalarımız fiilen başlamıştır. Tamamlanana kadar devam edecektir."

Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremlerin ardından yürütülen çalışmalara değinen Oktay, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız şahit olmuşlardır ki en ufak bir sıkıntıda devlet olarak milletimizin yanında olduk. Tüm bakanlıklarımızla, yereldeki yöneticilerimizle ekip olarak buradayız. Ne gerekiyorsa yapılacaktır, yapılmaktadır. Biz de fiilen gidip, bizzat yerinde göreceğiz. Yapılması ve alınması gereken kararlar varsa da yine birlikte alıyor olacağız. Yaraları bir an önce saracağız inşallah. Hepimize geçmiş olsun. İnşallah bu kadarıyla kalırız. Detay bilgilere ulaştıkça da sizlerle paylaşacağız."



AFAD: Şehit olan 1 güvenlik korucumuz enkaz altından çıkarılmıştır

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), bölgeye bir AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi, 20 ambulans, 12 UMKE aracı, bir mobil komuta aracı, bir acil müdahale ünitesi ve bir lojistik aracın sevk edildiği belirtildi.

Müdahale ve tarama faaliyetlerinin 86'sı AFAD personeli olmak üzere UMKE, 112 Acil, itfaiye, jandarma ekiplerinden toplam 116 personel ve 29 araç ile sürdürüldüğü ifade edildi.

Yaralı sayısının Bingöl'de 14, Erzurum'da 4 olmak üzere toplam 18 olduğu bildirildi.

Öte yandan, psikososyal destek çalışmaları kapsamında Bingöl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden 16 personelin olay bölgesine sevk edildiği kaydedildi.

AFAD'dan daha önce yapılan açıklamada, "Karlıova Kaynarpınar Jandarma Karakolu gözlem kulesinde, hasar meydana gelmiştir. Şehit olan 1 güvenlik korucumuz enkaz altından çıkarılmıştır. Kuledeki hasarda, 1 güvenlik korucumuz da yaralanmıştır." bilgisine yer verilmişti.

Bingöl Valiliği: Bir güvenlik korucusu şehit oldu

Bingöl Valiliğinden, merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusunun şehit olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Karlıova'nın Kaynarpınar köyünde göçük altında kalan güvenlik korucusunun kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, şehit güvenlik korucusuna Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı dilendi.

Valilikten daha önce yapılan açıklamada, "Kaynarpınar köyü Jandarma Karakolunda 2 adet nöbet kulübesinde göçük meydana gelmiştir. Bu kulübelerden her birinde 1'er Güvenlik Korucusu olmak üzere 2 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, bunlardan biri arama kurtarma ekiplerince çıkarılmıştır. Diğer korucumuzun kurtarılması çalışmalarına devam edilmektedir. Kaynarpınar köyünde 1'i çocuk olmak üzere 3 vatandaşımız göçük altında kalmıştır. Çocuk göçük altından kurtarılmış olup, diğer vatandaşlarımızın kurtarılması çalışmalarına devam edilmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

Yedisu ilçesinde göçük altından 5 kişi sağ çıkarıldı

Yedisu ilçesinin Dinarbey köyünde 5 evin yıkıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dinarbey-Malkoç yaylasında 2, Elmalı köyünde ise 3 vatandaşımız göçük altından kurtarılmıştır. Göçük altından kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık durumlarında ciddi bir durum olmayıp, hastaneye sevk edilmiştir. Hasarların tespit edildiği köylerimize ilk etapta ivedi olarak Bingöl AFAD'dan arama-kurtarma araçları ve personelleri sevk edilmiştir. Ayrıca Erzurum, Diyarbakır, Muş, Malatya ve Tunceli illerimizden de arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine sevk edilmek üzere yola çıkmıştır."

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, merkez üssü Karlıova ilçesi olan depreme ilişkin, Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesinin çöktüğünü, 3 güvenlik korucusunun yaralandığı bilgisini vermişti.

Karlıova Devlet Hastanesine giden Bingöl Valisi Kadir Ekinci, yaralıları ziyaret ettikten sonra bahçede bekleyen yakınlarıyla görüştü.

Vali Ekinci, buradaki konuşmasında yaraların sarılması için çalışmaların hızla başlatıldığını belirterek, ihtiyaç duyulan yerlere çadırların bu gece kurulacağını söyledi.

Türk Kızılayının sıcak yemek dağıtacağını ve gıda yardımında bulunacağını vurgulayan Ekinci, şöyle konuştu:

"Devletimizin tüm kademeleri hassas bir şekilde yaraları sarmakla uğraşıyor. Hiç endişeniz olmasın. Bugün çadırları da kuracağız Allah izin verirse. Kızılay da aynı zamanda yemek ve gıda yardımında bulunacak. Onun dışında da vatandaşımızın ne tür ihtiyacı olursa hepsini karşılayacağız. Rabb'im beterinden korusun."

İçişleri Bakanlığı: Elmalı köyünde 5, Dinarbey köyünde 2 vatandaşımız yaralandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bingöl İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda AFAD, UMKE, 112 Acil, İtfaiye, Jandarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği ve Bölgeye toplam 26 araç ile 109 personel gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Genelkurmay Başkanlığına ait 2 hava aracı teyakkuz haline geçirildi. Muş, Adıyaman ve Şanlıurfa illeri tarandı ve herhangi bir olumsuz durumun olmadığı bildirildi.

Bölgeye 500 adet 16,5 metrekare ve 50 adet 28,5 metrekare olmak üzere 550 çadır gönderildi. Türk Kızılay Elazığ, Erzurum, Erzincan ve Muş Bölge Müdürlüklerinden ekipler olay bölgesine sevk edildi.

Erzurum istikametinden Çat-Yedisu arasında ulaşımın sağlanamaması nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğünden ekip talebinde bulunuldu. Alınan son bilgilere göre, hasar 3 köyde (Dinarbey, Elmalı, Kaynarpınar) yoğunlaştı."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakan Soylu ve Kurum ile Bingöl'e geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile depremin meydana geldiği Bingöl'e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bingöl'e gelen Oktay'ı Bingöl Havalimanı'nda Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ile öteki yetkililer karşıladı.

Oktay'a, bakanlar Soylu ve Kurum'un yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da eşlik ediyor.





Kılıçdaroğlu, Bingöl Valisi Ekinci ile telefonda görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Bingöl Valisi Kadir Ekinci ile telefonda görüşerek depreme ilişkin bilgi aldı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Vali Ekinci'yi telefonla aradı.

Vali Ekinci'den depreme ilişkin detaylı bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.