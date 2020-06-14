Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 9 yaralı

14 Haziran 2020

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin Bingöl'e yakın çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü önce 5,9 sonra ise 5,8 olarak duyurdu.

Öte yandan deprem Erzurum, Trabzon, Erzincan, Kars, Batman, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Elazığ ve Malatya'da da hissedildi.



AFAD: 16 artçı deprem meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamada, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından, ikisi 4,7 ve 4,6 olmak üzere toplamda 16 artçı depremin olduğu belirtildi.

Büyüklüğü 5,7'lik deprem yerin 8 kilometre, 4,6'lık deprem yerin 7,32 kilometre, 4,7 büyüklüğündeki deprem ise yerin 9,28 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Bölgeye, Bingöl İl AFAD Müdürlüğünden 4, UMKE'den 5 personelin yanı sıra Karlıova İtfaiye, İlçe Jandarma ekiplerinin bölgeye gönderildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgeye toplam 13 araç ile 59 AFAD personeli sevk edilmiştir. Siirt, Mardin, Batman, Ağrı, Ankara, Bursa ve Malatya illeri teyakkuza geçirilmiştir. Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar, Balpınarı, Ormaniçi, Çayköy, Kökpınar ve Karşıyaka köyleri taranmış olup herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Muş, Adıyaman ve Şanlıurfa illeri taranmış olup herhangi bir olumsuz durumun olmadığı bildirilmiştir. Enerji Bakanlığından alınan bilgilere göre, herhangi bir enerji kesintisi olmamıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgilere göre, Türk Telekomun sabit şebekesinde ve servislerinde herhangi bir olumsuz durum veya kesinti bulunmamaktadır. 3 mobil baz istasyonu bölgeye sevk edilmiştir. Bölgeye 550 adet çadır sevk edilmiştir."

7 kişi göçük altından kurtarıldı

Bingöl Valiliğince yapılan açıklamada, Kayapınar köyünde göçük altında kalan 1'i güvenlik korucusu 3 kişinin kurtarılmasına çalışıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 17.24'te merkez üstü Bingöl Karlıova-Yedisu arası Kaynarpınar köyü olan 5,7 şiddetinde deprem meydana geldiği anımsatıldı.

Saat 18.50 itibarıyla Bingöl şehir merkezinde herhangi bir yıkım veya yaralanmanın meydana gelmediği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Kaynarpınar köyü Jandarma Karakolunda 2 adet nöbet kulübesinde göçük meydana gelmiştir. Bu kulübelerden her birinde 1'er Güvenlik Korucusu olmak üzere 2 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, bunlardan biri arama kurtarma ekiplerince çıkarılmıştır. Diğer korucumuzun kurtarılması çalışmalarına devam edilmektedir. Kaynarpınar köyünde 1'i çocuk olmak üzere 3 vatandaşımız göçük altında kalmıştır. Çocuk göçük altından kurtarılmış olup, diğer vatandaşlarımızın kurtarılması çalışmalarına devam edilmektedir."

Yedisu ilçesinde göçük altından 5 kişi sağ çıkarıldı

Yedisu ilçesinin Dinarbey köyünde 5 evin yıkıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dinarbey-Malkoç yaylasında 2, Elmalı köyünde ise 3 vatandaşımız göçük altından kurtarılmıştır. Göçük altından kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık durumlarında ciddi bir durum olmayıp, hastaneye sevk edilmiştir. Hasarların tespit edildiği köylerimize ilk etapta ivedi olarak Bingöl AFAD'dan arama-kurtarma araçları ve personelleri sevk edilmiştir. Ayrıca Erzurum, Diyarbakır, Muş, Malatya ve Tunceli illerimizden de arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine sevk edilmek üzere yola çıkmıştır."



Vali Ekinci: 3 güvenlik korucusu yaralandı

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, merkez üssü Karlıova ilçesi olan depreme ilişkin, Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesinin çöktüğünü, 3 güvenlik korucusunun yaralandığını belirterek, "Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerinde 10 evimizde çökme var. Çok şükür şu ana kadar can kaybı haberi almadık." dedi.

Vali Ekinci, yaptığı açıklamada, "Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralanmıştır." ifadesini kullandı.

Tüm köy ve ilçelerde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Ekinci, "Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerinde 10 evimizde çökme var. Çok şükür şu ana kadar can kaybı haberi almadık." diye konuştu.

Bakan Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından Bingöl Valisi Kadir Ekinci'den bilgi aldığını belirterek şunları kaydetti:

"İlk bilgiye göre, Karlıova-Kaynarpınar Jandarma Karakol Komutanlığı nöbet kulesi yıkılmış, bir güvenlik korucumuz göçük altında kalmış, iki güvenlik korucumuz hafif şekilde yaralanmıştır. Yayladere yolunda depremden kaynaklı heyelan oluştuğu bildirildi, yol açma ekipleri yola çıktı. AFAD, Jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Köylerimizde tarama devam etmektedir."

Tunceli, Muş, Elazığ, Erzincan valilerinden aldığı bilgi çerçevesinde depremin bu illerde de hissedildiğini aktaran Soylu, hasara yönelik ihbarın olmadığını bildirdi.



Bakan Kurum: Ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl'de meydana gelen depremle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edildiğini, süreci yakından takip ettiklerini bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, "Bingöl Karlıova'da meydana gelen ve çevre illerimizden hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edilmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Erzurum Valisi Memiş: Deprem Erzurum'da da hissedildi

Erzurum Valisi Okay Memiş, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Deprem Erzurum’da da hissedildi. Erzurum’da şimdilik bir olumsuzluk gözükmüyor. İlerleyen saatlerde yine değerlendireceğiz." dedi.

Vali Memiş, bütün ekipleri Karlıova sınırına yönlendirdiklerini söyledi.

Köy muhtarlarıyla sık sık telefon görüşmesi halinde olduklarını ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Birkaç köyde 'ev çöktü' diye ihbar geldi ama bunlar içinde yaşam olmayan metruk evler. Oralara da arkadaşlarımız bakıyor. Bütün arkadaşlarımız jandarma, AFAD, 112 ekiplerimiz müdahale ediyor. İhtiyaç halinde ben de Çat ilçesine geçeceğim. Gerekirse Karlıova'ya da takviye yapacağız. Deprem Erzurum’da da hissedildi. Erzurum’da şimdilik bir olumsuzluk gözükmüyor. İlerleyen saatlerde yine değerlendireceğiz. Öncelikli kendi mülki hudutlarımızdaki yerleşim yerlerine müdahale edeceğiz. Eğer sorun yoksa hemen Karlıova'ya buradan ekipleri sevk edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakan Soylu ve Bakan Kurum Bingöl'e gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile depremin meydana geldiği Bingöl'e gidecek.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Oktay, depremin meydana geldiği Bingöl'de incelemelerde bulunacak.

Oktay'a, İçişleri Bakanı Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum da eşlik edecek. Ayrıca, heyette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da yer alacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Fuat Oktay, "İlgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Süreci yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Bingöl Valisi Ekinci ile telefonda görüştü



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Bingöl Valisi Kadir Ekinci ile telefonda görüşerek depreme ilişkin bilgi aldı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Vali Ekinci'yi telefonla aradı.

Vali Ekinci'den depreme ilişkin detaylı bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.