Bingöl'de art arda depremler! 13 Saatte 17 sarsıntı meydana geldi

Bingöl'de son 13 saat içerisinde büyüklükleri 1.2 ile 4.4 arasında değişen toplam 17 deprem kaydedildi. Bu sarsıntıların 16'sının merkez üssü Kiğı ilçesi olurken, birinin Bingöl merkezli olduğu belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, ilk deprem saat 00.58'de 2.8 büyüklüğünde meydana geldi. Gün içerisindeki en son sarsıntı ise saat 15.32'de 2.4 büyüklüğünde gerçekleşti. En güçlü deprem ise saat 12.26'da Yedisu ilçesinde, 7 kilometre derinlikte ve 4.4 büyüklüğünde yaşandı.

"Ekiplerimiz gelişmeleri yakından takip ediyor"

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AFAD verilerine göre bugün saat 12.26'da, merkez üssü Kiğı ilçemiz Özlüce Barajı yakınları olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, 7.02 km derinlikte gerçekleşmiştir. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum veya can kaybı ihbarı alınmamıştır. Ekiplerimiz sahada gelişmeleri yakından takip etmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Rabbim beterinden korusun diyoruz" ifadelerini kullandı.