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Bingöl'de deprem

Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bingöl'de deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.48'de Bingöl merkezli 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,62 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Kaynak: AA

Bingöl'de deprem Bingöl deprem

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