Bingöl’de dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı

Bingöl’de zabıta ekipleri tarafından dilenci operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı.

Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan dilencilerin üzerleri arandı. Aranan bir dilencinin üzerinden 5 bin 214 lira çıktı. Şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi.



