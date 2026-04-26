Bingöl'de deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? En son ne zaman deprem oldu? Son depremler 26 Nisan 2026 listesi

Bingöl sabah saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sarsıntı Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde oldu.

Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi.

Depreme ilişkin ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

26 Nisan 2026 son depremler

08:01 - Yedisu (Bingöl) - 4.4

07:19 - Darende (Malatya) - 1.4

06:38 - Patnos (Ağrı) - 2.2

06:22 - Doğanşehir (Malatya) - 1.4

05:51 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4

05:47 - Saimbeyli (Adana) - 1.5

05:29 - Çamardı (Niğde) - 2.0

05:28 - Bulanık (Muş) - 1.4

05:25 - Göksun (Kahramanmaraş) - 2.0

05:15 - Patnos (Ağrı) - 1.5

05:12 - Göksun (Kahramanmaraş) - 1.6

05:09 - Ege Denizi (Karaburun - İzmir açıkları) - 2.4

05:02 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.8

04:54 - Kale (Malatya) - 1.3

04:54 - Cihanbeyli (Konya) - 0.9

04:48 - Dalaman (Muğla) - 1.1

04:32 - Baklan (Denizli) - 1.0

04:29 - Girit Adası açıkları (Datça - Muğla) - 2.3

04:27 - Marmara Denizi (Marmaraereğlisi - Tekirdağ) - 1.2

04:25 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.1