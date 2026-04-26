Bingöl'de korkutan deprem! | SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde saat 08:01'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Damla Kaya
Bingöl'de deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? En son ne zaman deprem oldu? Son depremler 26 Nisan 2026 listesi

Bingöl sabah saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sarsıntı Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde oldu.

Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi.

Depreme ilişkin ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

Bingöl'de korkutan deprem! | SON DEPREMLER LİSTESİ - Resim : 1

26 Nisan 2026 son depremler

08:01 - Yedisu (Bingöl) - 4.4
07:19 - Darende (Malatya) - 1.4
06:38 - Patnos (Ağrı) - 2.2
06:22 - Doğanşehir (Malatya) - 1.4
05:51 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4
05:47 - Saimbeyli (Adana) - 1.5
05:29 - Çamardı (Niğde) - 2.0
05:28 - Bulanık (Muş) - 1.4
05:25 - Göksun (Kahramanmaraş) - 2.0
05:15 - Patnos (Ağrı) - 1.5
05:12 - Göksun (Kahramanmaraş) - 1.6
05:09 - Ege Denizi (Karaburun - İzmir açıkları) - 2.4
05:02 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.8
04:54 - Kale (Malatya) - 1.3
04:54 - Cihanbeyli (Konya) - 0.9
04:48 - Dalaman (Muğla) - 1.1
04:32 - Baklan (Denizli) - 1.0
04:29 - Girit Adası açıkları (Datça - Muğla) - 2.3
04:27 - Marmara Denizi (Marmaraereğlisi - Tekirdağ) - 1.2
04:25 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.1

