Bingöl'de deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? En son ne zaman deprem oldu? Son depremler 26 Nisan 2026 listesi

Bingöl'de korkutan deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde saat 08:01'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Bingöl sabah saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı.
Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi.
Depreme ilişkin ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.
26 Nisan 2026 son depremler
08:01 - Yedisu (Bingöl) - 4.4
07:19 - Darende (Malatya) - 1.4
06:38 - Patnos (Ağrı) - 2.2
06:22 - Doğanşehir (Malatya) - 1.4
05:51 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4
05:47 - Saimbeyli (Adana) - 1.5
05:29 - Çamardı (Niğde) - 2.0
05:28 - Bulanık (Muş) - 1.4
05:25 - Göksun (Kahramanmaraş) - 2.0
05:15 - Patnos (Ağrı) - 1.5
05:12 - Göksun (Kahramanmaraş) - 1.6
05:09 - Ege Denizi (Karaburun - İzmir açıkları) - 2.4
05:02 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.8
04:54 - Kale (Malatya) - 1.3
04:54 - Cihanbeyli (Konya) - 0.9
04:48 - Dalaman (Muğla) - 1.1
04:32 - Baklan (Denizli) - 1.0
04:29 - Girit Adası açıkları (Datça - Muğla) - 2.3
04:27 - Marmara Denizi (Marmaraereğlisi - Tekirdağ) - 1.2
04:25 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.1