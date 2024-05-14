Bingöl'de yer altından gelen gizemli seslere Prof. Dr. Naci Görür'den yorum: Depremin habercisi mi?

Bingöl'ün Solhan ilçesi Yenidal köyü kırsalında yer altından gelen sesler sosyal medyada gündem olurken görüntüler, ‘büyük bir depremin habercisi’ olduğu iddiasıyla birçok kez paylaşıldı. Görüntülerde topraktan çıkan sesler duyulurken köy sakinleri de terdirginlik yaşıyor. Köylülerin ihbarıyla AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede inceleme yapıldı. İncelemelerde zehirli bir gaz bulgusuna rastlanmadığı tespit edilirken, bölgedeki durumun daha detaylı araştırılması için ekipman ve uzman ekip talep edildiği öğrenildi.

"Tahmin ettiğim kadarıyla..."

Bir sosyal medya kullanıcısı da yer altından seslerin geldiği görüntüyü, Prof. Dr. Naci Görür'ü alıntılayarak sordu. Görüntüleri inceleyen Görür, seslere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür, “Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebini incelemeden uzaktan tespit etmek zor. Benim senin kaydından tahmin ettiğim kadarıyla, bu ses yerin derinliklerinde kayaların kırılmasına veya sürtünmesine işaret etmiyor. Sanki geniş bir yüzeyden gaz çıkışını andırıyor. Özellikle deprem bölgelerinde topraktan çeşitli gazlar ve özellikle radon gazı çıkar. Sanki ses, gaz çıkışını andırıyor. Dediğim gibi, benim izlediğim videoda. Sevgiyle” yanıtını verdi.