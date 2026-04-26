Bingöl'deki deprem sonrası Naci Görür'den kritik uyarı!
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde sabah saatlerinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgenin deprem açısından riskli ve beklenen bir hat üzerinde bulunduğuna dikkat çekti. Görür, sığ depremlerin bölgedeki gerilimi artırabileceğini ya da daha büyük bir depremi tetikleyebileceğini belirterek uyarılarda bulundu.
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde saat 08:01'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), çevre illerde de hissedilen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.
Görür, depremin sığ bir deprem olduğunu belirterek sarsıntının beklenen ve riskli bir bölgede meydana geldiğine dikkat çekti.
Görür, bu tür depremlerin bölgedeki gerilimi artırabileceğini ya da daha büyük bir depremi tetikleme ihtimali bulunduğunu ifade etti.
Görür, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Güzgülü, Yedisu-Bingöl’de 4,3 sığ bir deprem oldu. Çok tehlikeli ve deprem beklediğimiz yer. Ya büyük bir depremi tetikleyebilir, ya da gerilmeyi artırır. Allah’tan hayırlısı. pic.twitter.com/WlExUsrwkC— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 26, 2026