Bini aşkın yapı denetim firması kontrol edildi: Uygulanan ceza miktarı 14 milyon liraya ulaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bir yandan deprem bölgesinde kalıcı konutlar inşa ederken diğer yandan da 81 ilde yapı firmalarına, şantiyelere, mimar ve mühendisler ile kontrol elemanlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bakanlığın çalışmaları kapsamında yetkili ekiplerce bu yıl içerisinde 9 bin 640 şantiye denetlendi. Denetimler sonucunda kurallara uymayan 527 firma bir yıl süreyle yeni iş almaktan men edildi, 1196 firmaya da toplam 14 milyon lira yaptırım uygulandı.