Binlerce emekliyi ilgilendiriyor: İBB emekli pazar desteği ödemeleri başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), emeklilerin pazar alışverişlerine katkı sunmak amacıyla “Emekli Pazar Desteği”ni hayata geçirdi. Emekli Pazar Desteği'ne başvurular 30 Ekim - 8 Kasım tarihleri arasında yapıldı.

İBB'nin destek projesi emekli İstanbullular tarafından büyük ilgi görürken, “Emekli Pazar Desteği”ne 44 bin 377 kişi başvuruda bulundu. İstanbul’da ikamet eden, sosyal desteğe başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen toplam 10 bin 76 emeklinin yıllık 10 bin TL ödemesi 29 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek.

Toplam 100 milyon 760 bin tl’lik nakdi destek

Pazar desteği ile 10 bin 76 emekliye toplam 100 milyon 760 bin TL’lik nakdi destek sağlanacak.