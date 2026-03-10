Binyamin Netanyahu öldü mü, yaşıyor, mu?
ABD/İsrail-İran savaşında 11. gün... İran'ın saldırıları devam ederken sosyal medyada art arda "Netanyahu öldü" paylaşımları geliyor. Haberin doğru olup olmadığı öğrenilmeye çalışılırken sık sık gelen soru "Binyamin Netanyahu öldü mü" oluyor.
ABD/İsrail-İran savaşı devam ederken bugün flaş bir iddia ortaya atıldı. İran'ın saldırısında Binyamin Netanyahu'nun öldüğü öne sürüldü. Sosyal medyada bu tarz paylaşımlar artarken yoğun şekilde "Netanyahu öldü mü" sorusuna cevap aranıyor.
Binyamin Netanyahu öldü mü?
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ölümü resmi kaynaklardan teyit edilmiş değil.
Son saldırıda Netanyahu'nun kardeşi Iddo Netanyahu hayatını kaybettiği öne sürüldü.
Kaynak: HABER MERKEZİ