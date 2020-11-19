BioNTech CEO'su Şahin: Aşının dağıtımı Noel'den önce başlayabilir

ABD'li ilaç şirketi Pfizer Inc ve Alman BioNTech şirketi, COVID-19 aşısının yüzde 95 etkililik oranına sahip olduğunu ve hiçbir ciddi yan etkisi olmadığını gösteren son aşama testlerinden sonra aşının Avrupa ve ABD'deki acil kullanım izinlerini gelecek ay alabilirler.

Geliştirilen aşının etkililiğinin farklı yaş ve etnik gruplar açısından tutarlı olduğu görüldü. Koronavirüsün yaşlıları ve siyahiler gibi belli grupları orantısız biçimde olumsuz olarak etkilediği düşünüldüğünde aşının farklı demografik gruplar için etkililiğinin tutarlı olması umut verici olarak görülüyor.

BioNTech CEO'su Uğur Şahin'in Reuters TV'ye yaptığı açıklamaya göre Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi Aralık ayı ortası gibi aşıya acil durum kullanım izni verebilir. Şahin, Avrupa Birliği'nin ise koşullu onayı Aralık ayının ortasından sonra verebileceğini açıkladı.

Şahin, "Eğer her şey yolunda giderse aşının onayını aralık ayının ortasından sonra alabileceğimizi ve dağıtıma Noel'den önce başlayabileceğimizi tahmin ediyorum. Fakat (bunun olması için) her şeyin gerçekten olumlu gitmesi gerekiyor." dedi.