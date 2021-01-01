Biontech CEO'su Uğur Şahin, aşı tedariki konusunda uyardı

Avrupa'da koronavirüse karşı aşılamalar devam ederken Biontech CEO'su Uğur Şahin'den aşı tedariki uyarısı geldi.

Şahin, Alman haftalık haber dergisi Der Spiegel'e verdiği söyleşide Pfizer ile birlikte aşı üretiminin artırılması konusunda çalışmalara hızla devam ettiklerini, diğer aşılar uygulanana kadar aşı tedarikinde fasıla olabileceğine dikkat çekti.

Avrupa'da ilgili otoriteler Biontech-Pfizer aşısının kullanımına onay vermiş, aşılamalar 27 Aralık tarihinde başlamıştı. Fakat Almanya'da bazı aşı merkezleri 27 Aralık tarihinden sonra geçici olarak kapanmıştı.