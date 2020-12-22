BioNTech CEO'su Uğur Şahin'den mutasyon açıklaması

İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (COVID-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması paniğe yol açtı.

ABD ilaç şirketi Pfizer ile birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısına Avrupa Birliği (AB) tarafından onay verilmesinden kısa bir süre sonra Bild TV'ye konuşan BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin mutasyona uğrayan virüsle ilgili açıklama yaptı. Şahin, mutasyona uğrayan virüse karşı geliştirdikleri aşının etkili olacağı konusunda emin olduğunu ifade etti.

BioNTech şirketinin mutasyonu ilerleyen günlerde inceleyeceğini söyleyen Şahin, meseleye ihtiyatla yaklaştığını söyledi.