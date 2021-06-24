'BioNTech, Delta varyantına karşı yüzde 90 etkili'
Pfizer'in İsrail'deki tıbbi direktörü Rappaport, geliştirdikleri aşıyı 200 Delta varyantı vakasında denediklerini belirterek, “Aşımız bu varyantı önlemede yaklaşık yüzde 90 etkili.” diye konuştu.
BioNTech ile beraber COVID-19 aşısını geliştiren Pfizer tarafından, aşının Delta varyantı üzerindeki etkinliği konusunda açıklama yapıldı.
Pfizer'in İsrail'deki tıbbi direktörü Alon Rappaport, yerel yayın organı Army Radio'ya verdiği demeçte Rappaport, "Bugün sahip olduğumuz veriler, laboratuvarda yaptığımız araştırmalardan gelen verileri içeriyor. Veriler aşımızın Delta varyantını önlemede yaklaşık yüzde 90 etkili olduğuna işaret ediyor." dedi.
Hint varyantı olarak adlandırılan Delta varyantının, İngiliz varyantının yerini aldığını belirten Rappaport, “Yapılan denemelerin İsrail’de tespit edilen 200 Delta varyantı vakasını içerdiğini.” bildirdi.
İsrail Sağlık Bakanlığı halk sağlığı başkanı Sharon Alroy-Preis ise, ülkede aşının Delta varyantına karşı etkinliğine ilişkin bilgi sağlamak için hala yeterli veriye sahip olunmadığını belirtti.
BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin de, "Şu anda aşımızın dolaşımdaki varyantlara ayarlanması gerektiğine dair bir gösterge yok.” açıklaması yapmıştı.