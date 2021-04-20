BioNtech-Pfizer aşıları tamamen AB'de üretilecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanlarının toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sefcovic, AB genelinde aşılamaların hızlanması için çalışmalarını sürdürdüklerini, özellikle mRNA teknolojisiyle üretilen aşılara yöneldiklerini hatırlattı.

Bunun için BioNtech-Pfizer aşısından 2022 ve 2023 için 1,8 milyar doz daha almak üzere yeni bir sözleşme üzerinde müzakerelere başladıklarını belirten Sefcovic, bu sözleşmenin bir özelliği olacağını aktardı. Sefcovic, "Bu aşının ana bileşenleri ve nihai mamulün üretimi tamamen Avrupa Birliği'nde yapılacak." dedi.

Johnson & Johnson teslimatının yeniden başlaması bekleniyor

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) bugün Johnson & Johnson aşılarının güvenli olduğunu açıkladığını hatırlatan Sefcovic, şirketin durdurulan teslimatlara yeniden başlamasını beklediklerini söyledi.

Sefcovic, "Üye ülkeler aşılama stratejileri kapsamında bu aşıları kullanmaya ne zaman ve nasıl başlayacaklarını belirlediklerinde teslimatların yeniden başlayacağını tahmin ediyorum." dedi.

EMA, tek dozluk Johnson & Johnson aşısını kanda pıhtılaşmaya neden olduğu şüphesiyle incelemeye almıştı. Geçen hafta teslimatları durdurulan aşılar hakkında değerlendirmesini tamamlayan EMA, aşıyla çok nadir görülen pıhtılaşma vakaları arasında bağlantı bulunduğu ancak faydalarının risklerinden fazla olduğunu açıklamıştı. Johnson & Johnson'ın, AB ülkelerine yılın ikinci çeyreğinde 55 milyon doz aşı sağlaması bekleniyordu.