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BioNTech'in çocuklar üzerindeki test sonuçları açıklandı

BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının, 12-15 yaş arasındaki çocuklarla yapılan testlerde yüzde 100 güvenli ve etkili sonuçlandığı açıklandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilip üretilen COVID-19 aşısının çocuklar üzerindeki etkisiyle ilgili açıklama yapıldı.

Pfizer/BioNTech tarafından yapılan açıklamada, COVID-19 aşısının, 12 -15 yaş arasındaki çocuklarla yapılan testlerde yüzde 100 güvenli ve etkili sonuçlandığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, aşının güçlü antikor yanıtları ürettiği belirtildi.

Şirketler, sonuçların birkaç hafta içinde ABD'de acil kullanım izni almalarının önünü açtığını ifade etti.

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Corona virüs