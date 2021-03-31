BioNTech'in çocuklar üzerindeki test sonuçları açıklandı

Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilip üretilen COVID-19 aşısının çocuklar üzerindeki etkisiyle ilgili açıklama yapıldı.

Pfizer/BioNTech tarafından yapılan açıklamada, COVID-19 aşısının, 12 -15 yaş arasındaki çocuklarla yapılan testlerde yüzde 100 güvenli ve etkili sonuçlandığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, aşının güçlü antikor yanıtları ürettiği belirtildi.

Şirketler, sonuçların birkaç hafta içinde ABD'de acil kullanım izni almalarının önünü açtığını ifade etti.