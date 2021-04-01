BioNTech'in yeni etkinlik oranı açıklandı

COVID-19'a karşı geliştirilen BioNTech/Pfizer aşısının yeni etkinlik oranı açıklandı.

Aşının, kasım ayında 44 bin kişi üzerinde yapılan çalışmaya göre etkinlik oranı yüzde 91,3 olarak açıklandı. 800 kişi üzerinde yapılan çalışmaya göre ise aşı, Güney Afrika varyantında yüzde 100 etkinlik oranına sahip.

Açıklamada ayrıca, aşının COVID-19’a karşı en az altı ay koruma sağladığı belirtildi.

Aşının etkinlik oranı daha önce yüzde 95,3 olarak açıklanmıştı.

BioNTech CEO'su Uğur Şahin yaptığı açıklamada, deney verilerinin "Aşının dolaşımda olan varyantlara karşı etkili bir şekilde koruyabileceği ilk klinik sonuçları sağladığını, sürü bağışıklığına ulaşmak ve küresel nüfus için bu salgını sona erdirmek için kritik bir faktör olduğunu" ifade etti.