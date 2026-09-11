Bir adım da bankalardan
Merkez Bankası’nın faizi değiştirmeden fonlama imkanlarını gevşetmesi finans cephesinde karşılık buluyor. Bir hafta vadeli repo ihalesinde üç puanlık ‘örtülü faiz indirimi’ sonrasında bankalar da bu indirimi kredilere yansıtmaya başladı.
Hamide HANGÜL
ABD-İran savaşının etkisiyle bu yıl martta ara verilen bir hafta vadeli repo ihalesinin 3 puan sürpriz indirimle gerçekleşmesi piyasalarda geniş yankı uyandırdı.
Merkez Bankası’nın gecelik borç verme faizi şu anda yüzde 40 olurken, geçtiğimiz haftalarda yüzde 37’lik oranla bir hafta vadeli repo ihalesi düzenlemesi, piyasalarda ‘örtülü faiz indirimi’ olarak yorumlandı. Merkez’in politika faizini değiştirmeden fonlama koşullarını gevşetme adımına bankalar da yeşil ışık yaktı. İlk etapta, iş dünyasının da istediği ticari kredi faizlerinde gevşeme yolunu gidildi.
Konutta da gevşeme başladı
Bazı mevduat bankaları ticari kredi faizlerini 1,5 – 3 puan arası gevşetmesinin ardından, konut, taşıt, ihtiyaç gibi tüketici kredileri için de indirim adımı gelmeye başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden yapılan belirlemelere göre, tüm kredi kalemlerinde düşüş görüldü. Merkez’in bu adımı öncesi 21 Ağustos haftasında yıllık ağırlıklı ortalama yüzde 42,04 seviyesinde olan konut kredisi faiz oranı, 28 Ağustos haftasında yüzde 41,89’e gevşedi.
Aynı dönemde taşıtta oranlar yüzde 48,18’den yüzde 47,99’a, ihtiyaçta yüzde 64,20’den yüzde 60,64’e geri çekildi. Böylelikle, konutta aylık faiz söz konusu orandan hesaplandığında aylık yüzde 3,50’den 3,49’a, taşıtta yüzde 4,01’den yüzde 3,99’a, ihtiyaçta yüzde 5,35’ten yüzde 5,05’e gerilemeye işaret etti. Bankacılık çevrelerinden edinilen bilgilere göre, bazı bankaların da dönemsel kampanyalarla indirime katılması bekleniyor. “Biz geçen hafta kampanyayla 2-3 puan aralığında indirime gittik” diyen bir bankacı, indirim süresince kredi talebinde artış görüldüğünü söyledi.
Milyarlarca liralık yatırımlara nefes olacak
Merkez’in sürpriz üç puanlık örtülü indiriminin piyasalara da moral olduğuna işaret eden bir bankacı, bu adım sonrası ticari kredilerde yıllık maliyetin yüzde 45’den yüzde 43’e gevşediğini belirtti. Söz konusu indirimlerin tüketici kredilerine de yansımaya devam etmesi tüketicilere de moral olacak.
Finans piyasalarından uzun süredir beklenen gevşeme adımlarının devam etmesi, milyonlarca kişiye istihdam sağlayan, 250 alt sektörü besleyen inşaat sektörünün hareketlenmesine de kapı açacak. Nüfusun artan konut ihtiyacını karşılamak için şu anda çok sayıda inşaat firmasının milyarlarca lira değerinde, 100’lerce konut arzı inşaatı bulunuyor. Finansman koşullarının gevşeyerek kredi yükünün azalması ve aylık taksitlerin erişilebilir noktaya gelmesi hem talebin satışa dönmesini sağlayacak, hem de ev sahipliğinin artmasına katkı sağlayacak.
Yeni projelerin önü açılır
Finansal rahatlamanın, sadece konut kredisiyle ev alacakları değil, kiralık piyasasında da rahatlama sağlaması bekleniyor. Ev sahibi olma imkanı bulanların kiracılıktan çıkması, kiralık konut arzı üzerindeki baskıyı azaltırken, kira fiyatlarındaki artış hızının önüne geçilmesi mümkün olabilecek. Öte yandan yatırımcıların mevduattan çıkıp konuta dönmeye başlaması da piyasayı canlandıracak bir başka etken.
Enflasyona karşı korumak isteyenlerin birikimlerini yeniden konut yönlendirmeye başlaması satışlara da nefes aldırmasının yolunu açabilecek. Bu da yeni projelerin başlamasına kapı açacak. Sektör temsilcileri, faiz oranlarının düşmesiyle birlikte talebin canlanacağını, ancak bu hareketliliğin konut fiyatlarında yeni bir yükseliş trendi doğurabileceği uyarısında bulunurken, önümüzdeki aylarda tapu dairelerindeki hareketliliğin artması bekleniyor.