Bir adım da bankalardan

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Hamide HANGÜL

ABD-İran savaşının etkisiyle bu yıl martta ara verilen bir hafta vadeli repo ihalesinin 3 puan sürpriz indirimle gerçekleş­mesi piyasalarda geniş yan­kı uyandırdı.

Merkez Banka­sı’nın gecelik borç verme fa­izi şu anda yüzde 40 olurken, geçtiğimiz haftalarda yüzde 37’lik oranla bir hafta vadeli repo ihalesi düzenlemesi, pi­yasalarda ‘örtülü faiz indiri­mi’ olarak yorumlandı. Mer­kez’in politika faizini değiş­tirmeden fonlama koşullarını gevşetme adımına bankalar da yeşil ışık yaktı. İlk etapta, iş dünyasının da istediği tica­ri kredi faizlerinde gevşeme yolunu gidildi.

Konutta da gevşeme başladı

Bazı mevduat bankaları tica­ri kredi faizlerini 1,5 – 3 puan arası gevşetmesinin ardından, konut, taşıt, ihtiyaç gibi tüketi­ci kredileri için de indirim adı­mı gelmeye başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden yapılan belirlemelere göre, tüm kre­di kalemlerinde düşüş görül­dü. Merkez’in bu adımı önce­si 21 Ağustos haftasında yıllık ağırlıklı ortalama yüzde 42,04 seviyesinde olan konut kredisi faiz oranı, 28 Ağustos haftasın­da yüzde 41,89’e gevşedi.

Aynı dönemde taşıtta oranlar yüz­de 48,18’den yüzde 47,99’a, ih­tiyaçta yüzde 64,20’den yüzde 60,64’e geri çekildi. Böylelikle, konutta aylık faiz söz konusu orandan hesaplandığında ay­lık yüzde 3,50’den 3,49’a, taşıt­ta yüzde 4,01’den yüzde 3,99’a, ihtiyaçta yüzde 5,35’ten yüz­de 5,05’e gerilemeye işaret et­ti. Bankacılık çevrelerinden edinilen bilgilere göre, bazı bankaların da dönemsel kam­panyalarla indirime katılma­sı bekleniyor. “Biz geçen haf­ta kampanyayla 2-3 puan ara­lığında indirime gittik” diyen bir bankacı, indirim süresince kredi talebinde artış görüldü­ğünü söyledi.

Milyarlarca liralık yatırımlara nefes olacak

Merkez’in sürpriz üç puan­lık örtülü indiriminin piya­salara da moral olduğuna işa­ret eden bir bankacı, bu adım sonrası ticari kredilerde yıllık maliyetin yüzde 45’den yüzde 43’e gevşediğini belirtti. Söz konusu indirimlerin tüketi­ci kredilerine de yansımaya devam etmesi tüketicilere de moral olacak.

Finans piyasa­larından uzun süredir bekle­nen gevşeme adımlarının de­vam etmesi, milyonlarca kişi­ye istihdam sağlayan, 250 alt sektörü besleyen inşaat sek­törünün hareketlenmesine de kapı açacak. Nüfusun artan konut ihtiyacını karşılamak için şu anda çok sayıda inşa­at firmasının milyarlarca lira değerinde, 100’lerce konut ar­zı inşaatı bulunuyor. Finans­man koşullarının gevşeye­rek kredi yükünün azalması ve aylık taksitlerin erişilebilir noktaya gelmesi hem talebin satışa dönmesini sağlayacak, hem de ev sahipliğinin artma­sına katkı sağlayacak.

Yeni projelerin önü açılır

Finansal rahatlamanın, sadece konut kredisiyle ev alacakları değil, kiralık piyasasında da rahatlama sağlaması bekleniyor. Ev sahibi olma imkanı bulanların kiracılıktan çıkması, kiralık konut arzı üzerindeki baskıyı azaltırken, kira fiyatlarındaki artış hızının önüne geçilmesi mümkün olabilecek. Öte yandan yatırımcıların mevduattan çıkıp konuta dönmeye başlaması da piyasayı canlandıracak bir başka etken.

Enflasyona karşı korumak isteyenlerin birikimlerini yeniden konut yönlendirmeye başlaması satışlara da nefes aldırmasının yolunu açabilecek. Bu da yeni projelerin başlamasına kapı açacak. Sektör temsilcileri, faiz oranlarının düşmesiyle birlikte talebin canlanacağını, ancak bu hareketliliğin konut fiyatlarında yeni bir yükseliş trendi doğurabileceği uyarısında bulunurken, önümüzdeki aylarda tapu dairelerindeki hareketliliğin artması bekleniyor.