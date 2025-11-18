Bir aileyi yok eden zehirlenme faciasında ilaçlama yapan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Fatih’te zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitiren anne, baba ve iki çocukla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltında bulunan 7 kişiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Şüphelilerin işlemleri devam ediyor

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde gözaltında tutulan 7 şüphelinin işlemleri devam ederken, bu kişilerden 4’ünün gözaltı süresinin yarın sona ereceği, diğer 3 şüpheli için ise ek süre alındığı kaydedildi. İlk 4 şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesinin beklendiği, diğer 3 kişi hakkında ise yürütülen işlemlerin sonucuna göre karar verileceği öğrenildi.

Araçtan örnek alınamadı

Öte yandan, ailenin hastaneden dönerken bindikleri taksinin sürücüsünün de bilgi amaçlı ifadesine başvuruldu. Taksicinin, çocuklardan birinin araçta kustuğunu ve daha sonra aracını temizlettiğini söylediği aktarıldı. Aracın yıkanması nedeniyle kusmuk örneğinin alınamadığı belirtildi.

"Yemek yedik galiba bize dokundu"

Fatih'te taksicilik yapan Sercan Tanrıverdi, "12 Kasım günü saat 11.20'de aile, Kadırga Limanı Parkı'nın önünde aracımın önüne atladı. Beni durdurup aracıma bindiler. En yakın hastaneye götürmemi istediler. Bezmialem Hastanesi'ne doğru yola çıktım, aileyi telaşlı gördüm. Babayla sohbet etmeye çalıştım. Neyiniz var diye sorduğumda yiyecek ve içecek yemiştik galiba bize dokundu diye cevap verdi. ‘Lütfen en yakın hastaneye bizi götür' dedi.

"Ne zaman İstanbul'a gelsem başıma vukuat geliyor"

Hastaneye doğru giderken kız çocuğu sürekli kusuyordu. Poşet verdim, poşete kustu. Anne baygındı, kafasını sağ arka cama yaslamıştı. Yolun bir an önce bitmesini bekliyordu. Babayla sohbet ettiğimde, ‘Ne zaman İstanbul'a gelsem başıma vukuat geliyor, geçen sene geldiğimde de motosiklet kazası geçirdim. Kolumu, bacağımı kırdım. Bu sefer de böyle talihsiz olay yaşadım' dedi. Ben normal taksi şoförüyüm, görevimi yaptım. Müşterileri aldım, en yakın hastaneye götürdüm. Bu konu hepimizi üzdü, acı bir haber. Ailesine de baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

"2 kapak ilaç kullandım"

Ayrıca otelde ilaçlama yapan şüpheli, ifadesinde her zaman olduğu gibi “2 kapak ilaç kullandığını” ve rutin ilaçlama işlemini tamamladıktan sonra otelden ayrıldığını beyan etti.