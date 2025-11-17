Bir ailenin yok olduğu zehirlenme faciasında alüminyum fosfit şüphesi

Almanya'dan İstanbul'a gelen Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetiyle başvurdukları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Baba Böcek'in hastanedeki tedavisine yoğun bakımda devam edilirken, olayla ilgili soruşturmaya sürüyor.

Soruşturma kapsamında 1 ilaçlama görevlisi, 2 otel çalışanının da gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 11'e yükselirken, gözaltına alınan lokumcu F.T, midyeci Y.D, kokoretçi E.E ve bir kafe sahibi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerine ise devam ediliyor.

Alüminyum fosfit şüphesi

Öte yandan Böcek ailesinin otelin 2'inci katında konakladığı esnada otelin 1'inci katında ilaçlama yapıldığı, ilacın havalandırmadan Böcek ailesinin odasına sızmış olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.

İlacın içinde alüminyum fosfitin adlı zehirli maddenin bulunup bulunmadığı araştırılırken, ilaçlamayı yapan kişinin sertifikasının olmadığı da ortaya çıktı.

Anne ve iki çocuğunun kesin ölüm sebebi Adli Tıp Raporuyla gün yüzüne çıkacak.