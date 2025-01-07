Bir alkol grubuna daha zam geldi! İşte yeni fiyat listesi
Yeni yılın ilk günleriyle birlikte alkollü içkilere gelen yüzde 7,56’lık ÖTV zammı, Mey Grubu'nun içki markalarına da yansıdı. Şirketi zamlı fiyat listesi açıklandı.
Yeni yılın ilk günlerinde alkollü içkilere gelen yüzde 7,56’lık ÖTV zammı, alkol fiyatlarını etkiledi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mey Grubu'na ait içki markalarındaki zamlı fiyatları duyurdu.
Dündar, "Alkole bir zam daha Mey gurubu yeni rakı votka viski cin likör guruplarına zam geldi hayırlı olsun" ifadeleriyle Mey Grubu'nun yeni fiyat listesini paylaştı.
Alkole bir zam daha Mey gurubu yeni rakı votka viski cin likör guruplarına #ZamGeldi hayırlı olsun pic.twitter.com/9yxgfJKZqE— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) January 7, 2025