Bir ay arayla ikinci olayı: Kundakçı çocuk marketi böyle ateşe verdi
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, bir ay önce başka bir yerde yangın çıkaran 10 yaşındaki çocuk bu defa da zincir marketi, tuvalet kağıtlarını tutuşturarak ateşe verdi. Cumhuriyet savcılığınca kısa süre sonra yakalanan çocuğun yurda teslim edilmesine karar verilirken, ailesi hakkında da 'aile yükümlülüğünü ihlal' suçundan işlem yapıldı.
Dün öğleden sonra Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki bir markete giren 10 yaşındaki M.R.K., raftan kopardığı kâğıt etiketi çakmakla tutuşturup tuvalet kağıtlarının arasına bıraktı.
Bir anda yükselen alevler nedeniyle reyonu dumanlar kaplarken market çalışanları ve itfaiye yangını büyümeden kontrol altına aldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri da sevk edildi.
Polis ekiplerince güvenlik kamerasından kimliği tespit edilen çocuk, kısa süre sonra yakalandı.
Osmangazi'deki yangını da o çıkarmış
Çocuğun bir ay önce de büyük bir yangın çıkardığı, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki otluk alan yangının faili olduğu ve hakkında işlem yapıldığı ortaya çıktı.
Çocuk yurda, aileye ceza
Cumhuriyet savcılığınca yaşı küçük şahsın yurda teslim edilmesi ve ailesi hakkında 'aile yükümlülüğünü ihlal' suçundan işlem yapılması talimatı verildi.
Marketin kundaklanma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, olayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.