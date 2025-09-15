Bir ay arayla ikinci olayı: Kundakçı çocuk marketi böyle ateşe verdi

Dün öğleden sonra Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki bir markete giren 10 yaşındaki M.R.K., raftan kopardığı kâğıt etiketi çakmakla tutuşturup tuvalet kağıtlarının arasına bıraktı.

Bir anda yükselen alevler nedeniyle reyonu dumanlar kaplarken market çalışanları ve itfaiye yangını büyümeden kontrol altına aldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri da sevk edildi.

Polis ekiplerince güvenlik kamerasından kimliği tespit edilen çocuk, kısa süre sonra yakalandı.

Osmangazi'deki yangını da o çıkarmış

Çocuğun bir ay önce de büyük bir yangın çıkardığı, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki otluk alan yangının faili olduğu ve hakkında işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Çocuk yurda, aileye ceza

Cumhuriyet savcılığınca yaşı küçük şahsın yurda teslim edilmesi ve ailesi hakkında 'aile yükümlülüğünü ihlal' suçundan işlem yapılması talimatı verildi.

Marketin kundaklanma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, olayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.