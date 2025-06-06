Bir bayram klasiği: Aciller acemi kasaplarla doldu

Kurban Bayramı'nın ilk günü, sabah saatlerinden itibaren kurban kesim alanlarında yoğunluk yaşandı. Bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmek isteyen vatandaşlar, kimi zaman dikkatsizlik kimi zaman da deneyimsizlik nedeniyle kazalara sebep oldu.

Her yıl benzer görüntülerin yaşandığı bayram sabahlarında bu yıl da acemi kasaplar sahneye çıktı. Kesim sırasında hayvanın kontrolünü sağlayamayan ya da bıçağı yanlış kullanan çok sayıda kişi, el, kol veya bacak gibi çeşitli bölgelerinden yaralandı.

Bazıları, kurbanlık hayvanın üzerlerine devrilmesi sonucu yaralanırken, bazıları ise bıçakla kendini keserek acil servisin yolunu tuttu.

Yaralananlardan bazıları uzun süredir kurban kestiklerini ve ilk kez böyle bir kaza yaşadıklarını belirtirken, bazıları da ilk kez denedikleri kesim işlemini hastanede noktaladı.

Sağlık ekipleri, özellikle deneyimsiz kişilerin kurban kesimini ehil kişilere yaptırmaları konusunda bir kez daha uyarıda bulundu.