Bir bayram klasiği: Sahibinden kaçan boğa mezarlıkta iki kişiyi yaraladı
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde kesilmek üzereyken kaçan boğa mezarlığa girdi. Hayvan burada iki kişiyi yaralamasının ardından yakalandı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Okmeydanı'nda kurbanlık olarak alınan boğa, arife günü sahibinin elinden kaçarak yakınlardaki Kulaksız Mezarlığı'na girdi.
Mezarlıktaki 2 kişiyi hafif yaralayan boğanın yakalanması için belediye ekiplerine haber verildi. Mezarlığa gelen ekipler, iğne yaparak kurbanlık hayvanı sakinleştirdi.
Boynuna ip atılıp yakalanan boğa, sahibi tarafından kamyonete bindirilerek götürüldü.
Yaralılardan biri ayakta tedavi edilirken, diğer yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.