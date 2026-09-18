Bir belediye başkanı daha CHP'den ihraç edildi
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Mersin'de Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in partiden ihracına karar verdi. Kurul ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen ve YENİ Parti’ye katılan 9 milletvekilinin dosyalarının işlemden kaldırıldığını açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), 18 Eylül 2026’da CHP Genel Merkezi’nde toplandı. Toplantının ardından Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında yürütülen disiplin sürecine ilişkin karar açıklandı.
CHP YDK’nın aldığı karar doğrultusunda Ahmet Serkan Tuncer partiden ihraç edildi. Güncel haberlerde YDK’nın Tuncer hakkında kesin çıkarma cezası verdiği de bildirildi.
Ahmet Serkan Tuncer CHP’den ihraç edildi
CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in alınan karar doğrultusunda partiden ihraç edildiği belirtildi.
Tuncer, daha önce CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. CHP’nin 12 Haziran 2026 tarihli açıklamasında bu sevk kararı kamuoyuna duyurulmuştu.
YDK toplantısında kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin (Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut) durumu da ele alındı.
YENİ Parti’ye katılmaları nedeniyle işlemden kaldırıldı
Söz konusu 9 milletvekili hakkındaki dosyaların, milletvekillerinin YENİ Parti’ye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi.
Böylece CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında partiden ihraç kararı verilirken, YENİ Parti’ye geçen 9 milletvekiliyle ilgili disiplin dosyaları işlemden kaldırıldı.