Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti

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Kırıkkale siyasetinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, uzun yıllardır görev yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldığını duyurdu. Kararını kamuoyuyla paylaşan Önal, yeni siyasi yolculuğunu YENİ Parti bünyesinde sürdüreceğini açıkladı.

"Siyasi mücadeleme YENİ Parti'de devam edeceğim"

Yazılı açıklamasında genç yaşlardan itibaren CHP çatısı altında siyaset yaptığını belirten Ahmet Önal, bugüne kadar partinin farklı kademelerinde görev aldığını ve Kırıkkale'ye hizmet etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti.

Önal, Türkiye'nin önemli bir dönemden geçtiğini belirterek, siyasi mücadelesini Özgür Özel'in liderliğinde kurulan YENİ Parti'de sürdürme kararı aldığını açıkladı.

"Yepyeni bir yola çıkma vakti gelmiştir"

Açıklamasında değişim ve umut vurgusu yapan Önal, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, ülkemizin içinden geçtiği bu tarihi dönemeçte, yepyeni bir yola çıkma vakti gelmiştir. Bu inanç ve kararlılıkla Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde kurulan YENİ Parti çatısı altında ülkemizin aydınlık yarınları için mücadele etme kararı almış bulunuyorum."

"Bu bir veda değil" mesajı

Ahmet Önal, aldığı kararın geçmişte birlikte siyaset yaptığı yol arkadaşlarına bir veda anlamına gelmediğini vurguladı.

Bu adımın, Kırıkkale ve Türkiye için daha güçlü bir söz söyleme sorumluluğundan kaynaklandığını belirten Önal, memleketine hizmet etmeye aynı kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

"Kırıkkale'ye hizmet etmeyi sürdüreceğim"

Açıklamasının sonunda Kırıkkalelilere teşekkür eden Önal, Cumhuriyet'in kuruluş değerleri ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri doğrultusunda mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

"Kırıkkale'ye olan sevdamızdan, memleketimize olan borcumuzdan bir adım bile geri atmayacağız" diyen Önal, mesajını "Yolumuz açık olsun" sözleriyle tamamladı.