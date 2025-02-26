Bir belediyede daha maaşlar belirlendi! Beden işçilerine 40 bin TL

Ankara'da Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, bugün belediye personeliyle toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda yeni personel maaşları da belli oldu.

En düşük işçi maaşı asgari ücretin yüzde 48 üstüne çıkarak 32 bin 756 TL olarak belirlendi. Sahada beden işçisi olarak görev yapan personelin en düşük maaşı ise 40 bin TL olarak açıklandı.

Başkan Selim Çırpanoğlu, Kahramankazan Belediyesi olarak personel memnuniyetini ön planda tutan bir politika sergileyeceklerini söyledi.

Çırpanoğlu, şunları kaydetti: "Personeli memnun eden bir başkan benim gözümde en başarılı ve güçlü başkandır. Bu anlamda özellikle sahada zorlu koşullarda çalışan beden işçilerimizin maaşlarının 40 bin TL’ye yükselterek personellerimizin emeklerinin bizler için değerli olduğunu gösterdik. İnşallah önümüzdeki süreçte personelin motivasyonunu artırmaya yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz. "