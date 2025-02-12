Bir belediyede daha sözleşme imzalandı! En düşük maaş 42 bin 250 TL oldu

Adıyaman Belediyesi, Belediye-İş Sendikası'yla masaya oturarak Yörem şirketinde çalışan belediye işçileri için sözleşme imzaladı.

Sözleşme kapsamında işçilerin taban ücreti 837 TL’den 1.300 TL’ye yükseltilmiş oldu.

En düşük maaş, temizlik işlerinde çalışan işçiler için 43 bin 250 TL olurken, evli ve iki çocuklu temizlik işçileri için bu rakam 46 bin 200 TL’ye çıktı.

Yine, bekar bir büro çalışanının en düşük maaşı 42 bin 250 TL olurken, evli ve iki çocuklu çalışanlar için en düşük maaş 45 bin 200 TL olarak belirlendi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, imza törenindeki konuşmasında, "Göreve geldiğimiz günden bu yana tüm emekçilerimizin haklarına riayet ettik, bu doğrultuda bütçemiz ve imkanlarımız çerçevesinde en yüksek iyileştirmeyi yaptık" dedi.