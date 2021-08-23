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Bir doktor daha COVID-19'dan öldü

Bolu Gerede'de dahiliye uzmanı olarak görev yapan Dr. Murat Çakmak, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türk Tabipleri Birliği'nden yapılan açıklamada, Dr. Murat Çakmak'ın COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Doktor Murat Çakmak aynı zamanda İYİ Parti ilçe teşkilatı kurucularındandı.

Türk Tabipleri Birliği, Murat Çakmak'ın ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diledi. 

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koronavirüs