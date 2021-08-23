Bir doktor daha COVID-19'dan öldü
Bolu Gerede'de dahiliye uzmanı olarak görev yapan Dr. Murat Çakmak, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Türk Tabipleri Birliği'nden yapılan açıklamada, Dr. Murat Çakmak'ın COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Doktor Murat Çakmak aynı zamanda İYİ Parti ilçe teşkilatı kurucularındandı.
Türk Tabipleri Birliği, Murat Çakmak'ın ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diledi.
#ÖfkeliyizÇünküÖlüyoruz— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) August 23, 2021
Bolu Gerede'de işyeri hekimi olarak görev yapan Dahiliye Uzmanı Dr. Murat ÇAKMAK'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik.
Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.#OyalamaDeğilYasa
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