Bir gazeteyi yarım asır yaşatmak hiç de kolay değil

Tarsus TSO Yönetim Kurulu Başkanı H. Ruhi KOÇAK

Günümüz koşullarında özellikle basın-yayın gibi zor bir sektörde ayakta kalmak, bir markayı 44 yıl yaşatmak hiç de kolay değil.

Kurulduğu günden bu yana, DÜNYA Gazetesi sadece haber aktaran bir mecra olmanın ötesine geçerek, marka olma yolunda önemli adımlar attı. Objektif habercilik anlayışı, etkin yazar kadrosu, tarafsızlık ilkesine olan bağlılık ve kaliteli içerikleriyle okurlarının güvenini kazandı.

Bundan sonraki dönemde de etik, tarafsız ve objektif yayıncılık ilkesini koruyarak iş dünyasının sesi olacak haber ve yayınlarla hizmetini sürdürmesini diliyorum. Daha nice 44 yıllar ülkemize katkı vermesini diliyor, kurucularından çalışanlarına kadar emeği geçen herkesi kutluyorum.