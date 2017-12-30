Bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi

30 Aralık 2017

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında 22-28 Aralık tarihlerinde, PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanılan Diyarbakır, Bitlis, Tunceli, Batman, Mardin ve Irak'ın kuzeyini teröristlerden temizlemek amacıyla yürütülen operasyonlara devam edildi.

Bu kapsamda, Diyarbakır'ın Lice, Hazro, Silvan, Kulp ilçeleri, Bitlis'in Tatvan, Sallıca ilçeleri, Tunceli'nin Hozat, Pülümür, Kızılmescit ilçeleri, Batman'ın Kozluk ilçesi ve Hasanko Mahallesi, Mardin'in Ömerli ilçesi ile Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde orta ve büyük çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 53 terörist etkisiz hale getirilirken, 14 piyade tüfeği, 1 RPG-7 roketatar, 1 tabanca, 3 av tüfeği olmak üzere toplam 19 hafif silah, 75 kilogram amonyum nitrat, 6 el bombası, 3 bin 184 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 7 adet 60 milimetrelik havan mühimmatı, 1 top mühimmatı, 12 adet RPG-7 mühimmatı, 15 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 23 dinamit lokumu, 6 fünye, 28 adet şarjör, 2 telsiz, 7 el dürbünü, 1 silah dürbünü, 1 gece görüş dürbünü, 121 adet el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirildi.

Operasyonlarda 14 adet EYP tespit edilerek imha edildi. Teröristler tarafından kullanılan 54 silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak, kullanılamaz hale getirildi.

PKK/KCK terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde de 1 kaçak silah, 185 bin 10 paket kaçak sigara, 8 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 8 bin 596 kişi yakalandı.

Operasyonlarda, 3 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı.

Özellikle Diyarbakır, Erzincan ve Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen etkili operasyonlar sonucunda PKK/KCK terör örgütüne bu bölgelerde önemli kayıplar verdirilerek, ağır darbe indirildi.

Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen harekat

Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen harekat kapsamında hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak, yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek amacıyla gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrelik alan kontrol altına alındı.

Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama, temizleme çalışmaları sürdürülürken PKK/YPG terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına devam edildi.

Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verildi. Bölgede yürütülen altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi gibi normalleşme çalışmalarına katkı sağlandı.

Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak amacıyla belirlenen Gerginliği Azaltma Bölgelerinden biri olan İdlib bölgesinde, TSK birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapıyor.

Bu kapsamda 13 Ekim'de 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim'de 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım'da ise 3 Numaralı Gözlem Noktası tesis edildi. Diğer Gözlem Noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam ediliyor. TSK unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürüyor.

Kaynak: AA