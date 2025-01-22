Bir haftadır kayıptı, asansör boşluğunda bulundu

İddiaya göre, Esenyurt Zafer Mahallesi'nde bir rezidansta yaşayan O.Y.'den yakınları bir haftadır haber alamıyordu.

Kayıp ilanında bulunulmasının ardından polis ekipleri, O.Y.’nin kaldığı daireye çilingir marifetiyle girdi ancak içeride kimse yoktu.

İHA'nın haberine göre; sonrasında bir temizlikçi daire önünde O.Y.’ye ait bir cep telefonu bulduğunu site yönetimine iletti.

Dün akşam üzeri 17:00 sıralarında ise apartman boşluğunda hareketsiz birinin olduğunu gören bir site sakini durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri şahsın O.Y. olduğunu tespit etti.

Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlatırken, cenaze otopsi için adlı tıp kuruma kaldırıldı.