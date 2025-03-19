Bir kentte ulaşıma zam geldi! Belediye kararıyla ücret yüzde 25 artırıldı
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kentte toplu taşımaya zam yapma kararı aldı. Belediyenin kararının ardından tam biniş yüzde 25 zamla 20 TL'den 25 TL'ye çıkarılırken, indirimli bilet 10 TL'den 12,5 TL'ye zamlandı.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla ulaşım ücretlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.
UKOME'nin aldığı karar doğrultusunda yeni tarifeler 24 Mart Pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacak.
Belediyenin açıklamasında zamlara neden olarak işletme maliyetleri gösterildi.
Buna göre Eskart tam 20 TL'den 25 TL'ye, Eskart indirimli 10 TL'den 12,5 TL'ye, aktarma 1,50 TL'den 1,80 TL'ye, sanal Eskart 20 TL'den 25 TL'ye zamlandı.
Öğrenci abonman ise değişmeyerek 250 TL olarak kaldı.