Bir milyar dolarlık ithalata ‘sünger’ çekecek güç birliği

Oktay ENSARİ - Osman KILIÇ

Yılda 3 milyar dolarlık mobilya ihraç eden Türkiye’de sünger hammaddesi için çok kapsamlı bir güç birliğine gidiliyor. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Kayserili mobilyacılar ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği sektörün farklı kesimlerini temsil etmelerine rağmen süngerin hammaddesi olan poliolünü yerli olarak üretmek için harekete geçti. Türkiye mobilya ihracatı hedefi 5 milyar doları buluyor, bununla birlikte sünger otomotiv sanayinden çatı panellerine, mobilyaya kadar pek çok alanda kullanılıyor.

Yerli poliol üretimi için ilk etapta 55,4 milyon dolarlık yatırım öngörülüyor. Yatırımının İzmir’de gerçekleştirilmesi planlanan yerli poliol için 190 sayfalık bir rapor hazırlayan Kayseri OSB, hem potansiyel yatırımcılarla görüşüyor hem de Cumhurbaşkanlığı’nın desteğini istiyor. Yatırımın çarpan etkisiyle bir milyar dolarlık ithalatı ikame edeceği belirtiliyor.

“Polonya 14 milyar dolarlık mobilya ihraç ediyor, biz rakibiz”

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, yerli poliolün üretilmesi için 190 sayfalık bir rapor hazırlayarak Cumhurbaşkanlığına ve ilgili bakanlıklara sunduklarını belirtti. Nursaçan, “Biz fizibilite çalışması yaptık. Bu tamamen milli bir mesele. Kimyevi madde ihracatçılarımız ve biz Kayserililer mobilyacılarımızla birlikte hem yatırımcı arıyoruz hem de devletimizden destek beliyoruz. Tüm egolarımızı arkamızda bıraktık. Raporda belirtilen, makine teçhizatı ve diğer giderler için 55.4 milyon dolar bir yatırım yapılması gerekiyor. Hatta yatırımın İzmir’de gerçekleştirilmesi daha fizibl. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” diye konuştu.

Polonya’nın tek başına 14 milyar dolarlık mobilya ihraç ettiğini de kaydeden Nursaçan, “Biz hammadde konusunda sıkıntı yaşamazsak, Polonya gibi rakiplerimizle yurtdışı pazarlarda boy ölçüşürüz” şeklinde konuştu.

Başkan Nursaçan, “Türkiye’nin polieter poliol ithalatı 2018 yılı TÜİK verilerine göre 27 bin 500 ton düzeyinde. Aynı yıl poliol için 76,5 milyon dolar yurt dışına ödenmiş. Gittikçe büyüyen bu rakamlar dışa bağımlılığımızı önleyecek dev yatırımın bir an önce gerçekleşmesi için en önemli sebep. Ayrıca yerli üretim yaparsak, çarpan etkisiyle bu süngerlere yönelik dışardan aldığımız ürünleri hesapladığımızda bir milyar dolarlık bir ithal ikamesi getirir” diye konuştu.

56 sünger üreticisinin 15’i Kayseri’de

Türkiye’de 15’i Kayseri’de olmak üzere 56 sünger üreticisi, binden fazla mobilya üreticisi bulunduğunu söyleyen Nursaçan, süngerin en çok kullanıldığı alanlardan birinin de yatak imalatı olduğunu dile getirdi. Nursaçan, şöyle devam etti: “Türkiye genelinde 8’i Kayseri’de olmak üzere 38 yatak üreticisi var. Bu yatırım için tam kapasitede makine teçhizat yatırımı ve diğer giderler genel toplamı 55,4 milyon dolar. Böyle bir yatırım ülkemiz için hayati önem taşıyor.”

Pelister: Türkiye’nin otosu TOGG için de önemli yatırım olur

Türkiye’nin son dönemde kimya sanayiinde yerli üretimi destekleme konusunda önemli çalışmalar yapmaya başladığını dile getiren İKMİB Başkanı Adil Pelister, “Biz de İKMİB olarak ithalat değeri yüksek olan ve Türkiye’de üretilmeyen, katma değeri yüksek ürünlerin yerli üretimi için yoğun şekilde çalışıyoruz” dedi. Kayseri OSB’nin fizibilitesini yaptığı poliol ürününün İKMİB’in yaptığı çalışmada da yerli üretimi yapılabilecek ürünler arasında ilk sıralarda yer aldığına dikkat çeken Pelister, “Bu konuda hem Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan ile hem de diğer potansiyel yatırımcılarla görüşmelerimiz devam ediyor” diye konuştu. Pelister, şöyle devam etti: “Poliol ürünü yalnızca mobilya sektöründe değil, otomobil, inşaat, beyaz eşya, savunma sanayii gibi birçok alanda girdi olarak kullanılıyor. Poliol ürününün Türkiye’de üretilmesi başta mobilya sektörü olmak üzere birçok sektörde tedarik güvenliği sağlayacağı gibi, Türkiye'nin otomobili TOGG'a yerli girdi sağlaması bakımından da önem taşıyor."

“Poliol üretiminde dışa bağımlıyız”

Kayseri OSB’nin raporunda “Ülkemizde poliol üretimi konusunda dışa bağımlı bir durumdayız, yerli bir üretici de bulunmuyor. Poliolün ülkemize girişlerinde yaşanan sorunların giderilmesi, problemlerin azalmasını mümkün kılacaktır. Ancak, üreticilerimiz ülkeler ve hükümetler arasında yaşanan veya yaşanacak ticaret savaşları gibi sürtüşmelerin etkisiyle sürekli diken üstünde olacaktır” ifadelerine yer verildi.

Poliolün kullanım alanları