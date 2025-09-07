Bir öğrencinin minimum kırtasiye maliyeti 1000 TL'den başlıyor!
2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Hatay'da kırtasiye alışverişi hareketliliği yaşanıyor. Depremlerin ardından onarımların ve yeni okul inşaatlarının sürdüğü kentte, veliler ve öğrenciler okul ihtiyaçları için mağazalara akın etti. Bir kırtasiyeci, temel malzemelerde geçen yıla göre yaklaşık %25'lik bir fiyat artışı olduğunu belirtti ve yeni başlayan bir öğrencinin minimum kırtasiye maliyetinin 1000 TL'den başladığını açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Hatay'da, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala kırtasiyelerde yoğunluk yaşanıyor. Uyum haftasının başlamasıyla birlikte, veliler ve öğrenciler okul ihtiyaçlarını karşılamak için alışverişe çıkarken, uzmanlar da önemli uyarılarda bulunuyor.
Depremden etkilenen eğitim kurumlarının onarım çalışmaları sürerken, kentte yeni okullar da hizmete açılacak. Hatay'ın Defne ilçesinde kırtasiyecilik yapan Erkan Kılınç, okul alışverişlerinin yoğun geçtiğini ve vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını dile getirdi. Kılınç, temel kırtasiye malzemelerinin fiyatlarının kalitesine göre değiştiğini, ancak geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 25'lik bir fiyat artışı yaşandığını belirtti.
Fiyatlar ürünün kalitesine ve niteliğine göre değişiyor
Kılınç'a göre, bu yıl okula yeni başlayan bir öğrencinin kırtasiye malzemeleri için minimum maliyet bin TL seviyesinden başlıyor. Çantaların fiyatları 150 TL'den 2.500 TL'ye kadar çıkarken, defterler 15 TL ile 85 TL arasında değişiyor.
Kırtasiyeci Erkan Kılınç, özellikle yeni başlayan öğrencilerin alışverişleri sırasında kanserojen madde içeren ürünlerden uzak durulması gerektiğini vurguladı. Sektörün ithalata bağlı olduğunu ve piyasaya giren ucuz, sağlıksız ürünlerin sağlığı tehdit edebileceğini belirten Kılınç, "Okula yeni başlayan öğrencinin maliyeti ürünün kalitesine ve niteliğine göre değişiyor" dedi ve güvenilir markaların tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.