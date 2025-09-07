Bir öğrencinin minimum kırtasiye maliyeti 1000 TL'den başlıyor!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Hatay'da, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala kırtasiyelerde yoğunluk yaşanıyor. Uyum haftasının başlamasıyla birlikte, veliler ve öğrenciler okul ihtiyaçlarını karşılamak için alışverişe çıkarken, uzmanlar da önemli uyarılarda bulunuyor.

Depremden etkilenen eğitim kurumlarının onarım çalışmaları sürerken, kentte yeni okullar da hizmete açılacak. Hatay'ın Defne ilçesinde kırtasiyecilik yapan Erkan Kılınç, okul alışverişlerinin yoğun geçtiğini ve vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını dile getirdi. Kılınç, temel kırtasiye malzemelerinin fiyatlarının kalitesine göre değiştiğini, ancak geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 25'lik bir fiyat artışı yaşandığını belirtti.

Fiyatlar ürünün kalitesine ve niteliğine göre değişiyor

Kılınç'a göre, bu yıl okula yeni başlayan bir öğrencinin kırtasiye malzemeleri için minimum maliyet bin TL seviyesinden başlıyor. Çantaların fiyatları 150 TL'den 2.500 TL'ye kadar çıkarken, defterler 15 TL ile 85 TL arasında değişiyor.

Kırtasiyeci Erkan Kılınç, özellikle yeni başlayan öğrencilerin alışverişleri sırasında kanserojen madde içeren ürünlerden uzak durulması gerektiğini vurguladı. Sektörün ithalata bağlı olduğunu ve piyasaya giren ucuz, sağlıksız ürünlerin sağlığı tehdit edebileceğini belirten Kılınç, "Okula yeni başlayan öğrencinin maliyeti ürünün kalitesine ve niteliğine göre değişiyor" dedi ve güvenilir markaların tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.