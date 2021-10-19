'Bir okula sekiz okulu doluşturuyorsunuz, sonra da vakalar artıyor'

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu'nun İkizce ilçesindeki İkizce İlkokulu'nun önünde açıklama yaptı.

Adıgüzel'in açıklaması şöyle:

"Ordu ili pandemide en çok vaka artışı olan ikinci il oldu. Bunun sebebi okullarımızın durumu. İnşaat işleri nedeniyle şu anda 41 okul kapalı, bu okulların mevcutları diğer okulların çatısı altında. Bazı okulda 4-5 okul, bazı okulda 8 okul bir arada eğitim görüyor. Daha seyrek olması gereken, mevcutları azaltılması gereken sınıflar bu bir aradaki eğitim nedeniyle daha yoğun bir biçimde eğitime devam ediyor.

Diğer bir konu, hizmetli konusu. Hizmetli yok. 1000-1200 kişilik okullarda hizmetli yok. Eylül ayında okulu açıyorsunuz ama temizlik personelini, İŞ-KUR üzerinden hem de geçici olarak Kasım ayında alıyorsunuz. Madem okulu Eylül ayında açacaktınız, hizmetlileri neden Eylül ayında almıyorsunuz da Kasım’a bırakıyorsunuz? Biz sağlık personeli, temizlik personeli ve güvenlik personelini okullarımızda istiyoruz. Her yere kadro buluyorsunuz, en kıymetli varlıklarımız çocuklarımız için güvenlik, sağlık ve temizlik konusunda kadro bulamıyorsunuz.

Bu inşaat işlerini, bu araya sıkıştıran Milli Eğitim’in üstündeki müdür yardımcısı pozisyonundaki şahıslar var, bu kişileri biliyorum. Bunlar pandemi süresince yüz yüze eğitimin olmadığı dönemde inşaat, tadilat işlerini bitirmeyip sırf yandaş insanlara ihale vermek için, onların iş yoğunluğu üzerinden bugünlere kadar bu işi getirdiler. Bunu ceremesini çocuklarımız çekmek zorunda kalıyor. Buradaki müdür yardımcısı pozisyonundaki insanlar mesailerini tarikat, cemaat, ticaret işlerine, ihale işlerine ayırıyorlar. Bunları da önümüzdeki günlerde kapsamlı bir biçimde açıklayacağım. Bir dosya ile halkımızın karşısına çıkacağım.

İkizce ilçemizden bugün bir görüntü geldi. Bu ilçe zaten dere yatağında. Burada İkizce İlkokulu var. Aynı Kastamonu Bozkurt gibi dere yatağında faciaya açık bir durumda. Bir de bir yıldır burada tadilat kararı alınmış, hiçbir şey yapılmıyor. Yavrularımız çorak, çamur içerisinde burada eğitim almaya çalışıyorlar, halleri içler acısı. Oradaki görüntüler bu, bir okulun içerisinde sekiz okul var. Yani vakalar artmayacak da daha ne olacaktı? Temizlik yok, okulları pislik götürüyor, çamur içerisinde öğrenciler. Bir okulun içerisine sekiz okulu doluşturuyorsunuz sonra da vakalar artıyor. Tabii ki artacak. Çünkü çocuklarımızın üzerinden o enfeksiyon topluma yayılıyor. Zaten Sağlık Bakanı 20 yaş altındaki vakaların, tüm vakaların yarısından çoğu olduğunu da ifade etti. Dolayısıyla Ordu’daki vaka artışlarından Milli Eğitim’in yönetimindeki basiretsizler ve okullarımızın durumu söz konusudur."