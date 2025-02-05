Bir şarap grubuna zam geldi (En ucuz ve pahalı şarap ne kadar oldu?)
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir şarap grubuna zam geldiğini açıkladı. Buna göre, Şubat 2025 itibariyle bir şarap grubuna zam geldi. Peki, şarap fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel şarap fiyatları...
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şarap fiyatlarına zam geldiğini açıkladı. Dündar paylaşımında "Kavaklıdere şarap gurubuna #ZamGeldi" ifadelerini kullanırken yeni fiyatların olduğu bir görüntü paylaştı.
Dündar'ın paylaştığı listeye göre grubun en ucuz şarabı 260TL olurken en pahalısı ise 1200 TL oldu.