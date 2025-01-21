Bir şehir gizemli cismin peşinde! Sadece bir kere görüldü, şimdi jandarma bile onu arıyor
Kastamonu’da ilginç bir olay yaşandı. Kentte tespit yapan hava radarına henüz ne olduğu bilinmeyen yabancı bir cisim girdi. Cismin kaybolmasının ardından AFAD, Jandarma ve komando birlikleri bölgede aramaya başladı. Ekipler drone kullanarak arama yapıyor.
Kastamonu’da dün akşam saatlerinde radara giren yabancı cisim, bir süre sonra radardan çıktı. Cismin merkez ilçeye bağlı Kırışoğlu köyü mevkiindeki ormanlık alanda sinyalinin kesildiği belirlendi.
Arama çalışmalarına Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve komando birlikleri katıldı.
Komandolar arazide
Bölgede komandolar arazi taraması yaparken, AFAD ve JAK ekipleri termal özellikli drone'ları kullanıyor. Kastamonu ve Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı bölgesinde de arama yapılıyor.
Ekipler, yabancı cismin insansız hava aracı (İHA) olduğu üzerinde duruyor.