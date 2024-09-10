Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuzu ve pahalısı kaç TL oldu?
SİGARAYA FİYATLARI 10 EYLÜL: Sigara gruplarına zam gelmeye devam ediyor. Son zamların ardından "Sigara fiyatları ne kadar oldu, sigaraya kaç TL zam geldi, sigaraya zam mı geldi, hangi sigara gruplarına zam yapıldı" soruları sıkça soruluyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Philip Morris (PM) ve JTI ve BAT grubuna gelen zamlardan sonra Imperial Tobacco sigara grubuna da zam geldiğini paylaştı.. İşte 10 Eylül sigara fiyatları listesi...
TBYD Başkanı Erol Dündar, Philip Morris, JTİ ve BAT’ın ardından Imperial Tobacco sigara grubuna da zam geldiğini sosyal medya hesabından açıkladı. Dündar, 10 Eylül 2024 Salı tarihinden itibaren bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.
Imperial Tobacco fiyat listesi, 10.09.2024 tarihinden itibaren:
Davidoff Slims (Ivory, White): 80 TL
Davidoff (Burgundy, Ivory, White): 80 TL
Davidoff C Line Blue: 75 TL
Bianca: 78 TL
Polo (Blue, Grey): 68 TL
West (Navy, Grey, White): 65 TL
En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar?
Imperial Tobacco markasının en ucuz sigarası West 65 TL olurken, en pahalı sigarası Davidoff 80 TL oldu.