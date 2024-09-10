Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuzu ve pahalısı kaç TL oldu?

TBYD Başkanı Erol Dündar, Philip Morris, JTİ ve BAT’ın ardından Imperial Tobacco sigara grubuna da zam geldiğini sosyal medya hesabından açıkladı. Dündar, 10 Eylül 2024 Salı tarihinden itibaren bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

Imperial Tobacco fiyat listesi, 10.09.2024 tarihinden itibaren:

Davidoff Slims (Ivory, White): 80 TL

Davidoff (Burgundy, Ivory, White): 80 TL

Davidoff C Line Blue: 75 TL

Bianca: 78 TL

Polo (Blue, Grey): 68 TL

West (Navy, Grey, White): 65 TL

En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar?

Imperial Tobacco markasının en ucuz sigarası West 65 TL olurken, en pahalı sigarası Davidoff 80 TL oldu.