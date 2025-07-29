Dün JTI Grubu'nın yaptığı sigara zammının ardından bugün bir zam haberi de British American Tobacco (BAT) Grubundan geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal paylaşım sitesi X'te yaptığı açıklamada British American Tobacco (BAT) Grubunun yaptığı zammı duyurdu.

Dündar X hesabından ''Bat sigara gurubuna ZamGeldi zam yağmuru devam ediyor'' sözleriyle sigara tiryakilerinin moralini bozacak zam haberini verdi.

Yapılan zammın ardından BAT Grubunun en ucuz sigara fiyatı 85 liraya çıkarken, en yüksek sigara ise 100 lira oldu.