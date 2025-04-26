Bir SMA ilacı daha geri ödeme kapsamında

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir Spinal Musküler Atrofi (SMA) ilacının daha Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) geri ödeme listesine alındığını açıkladı. İlgili düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile resmen yürürlüğe girdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla çeşitli alanlarda yeni adımlar attıklarını vurguladı. Yapılan düzenlemeleri anlatan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce müjdesini vermiş olduğumuz, kullanım kolaylığı olan bir SMA ilacı daha geri ödeme listesine alındı. Bilgisayarlı tomografi ve MR görüntülemelerinde kullanılan ilaçların vatandaşlarımızca eczanelerden alınması yerine hastaneler tarafından temin edilmesi sağlandı. Yoğun bakım ünitelerindeki sağlık verilerinin anlık olarak izlenebilmesine yönelik düzenleme hayata geçirildi."

Yeni düzenlemeye göre, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans (MR) görüntüleme işlemlerinde kullanılan ilaçlar artık vatandaşlar tarafından dışarıdan temin edilmeyecek. Bu ilaçlar, doğrudan hastaneler tarafından karşılanarak, süreç hem hastalar için kolaylaştırılacak hem de sağlık hizmetlerinin kalitesi artırılacak.

Öte yandan, yoğun bakım ünitelerinde hastaların sağlık verilerinin anlık olarak takip edilebilmesi için de dijital altyapının güçlendirildiği ve bu alanda yeni bir sistemin devreye alındığı belirtildi.

Bakanlık, yapılan bu düzenlemelerle sağlık hizmetlerinde erişim, güvence ve dijital takip süreçlerini daha etkin hale getirmeyi hedefliyor.