Bir sosyal medya şirketi daha Türkiye'ye temsilci atayacak

1 Ekim'de yürürlüğe giren 'Sosyal Medya Yasası'nın ardından Çin merkezli sosyal medya platfomu TikTok, Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı.

TikTok'un Türkiye'ye temsilci atayacağını açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri." ifadesini kullandı.

Daha önce Rusya merkezli sosyal medya platformu VKontakte (VK) ilk temsilci atayan şirket olmuştu. ABD'li video paylaşım sitesi YouTube ise temsilci atama sürecini başlatma kararı aldığını duyurmuştu.

1 Ekim itibarıyla yürürlüğe giren yasanın ardından Türkiye'de günlük erişimi 1 milyonu geçen yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerine, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülükleri için 2 Kasım'a kadar süre tanınmıştı.

Yasal sürenin sona ermesinin ardından BTK tarafından temsilci bildiriminde bulunmayan Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube, TikTok, Pinterest, LinkedIn ve Dailymotion şirketlerine ise 10'ar milyon lira ceza kesilmişti.