Bir suç örgütü daha çökertildi: 15 gözaltı
Adana merkezli 4 ilde jandarma tarafından düzenlenen “KUYU-17” operasyonlarında elebaşlığını Ahmet Kurt’un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
Haber Merkezi
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Adana merkezli 4 ilde jandarma tarafından düzenlenen “Kuyu-17” operasyonlarında; elebaşılığını Ahmet Kurt’un yaptığı organize suç örgütü çökertildi.
Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı.