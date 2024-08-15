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Bir suç örgütü daha çökertildi: 15 gözaltı

Adana merkezli 4 ilde jandarma tarafından düzenlenen “KUYU-17” operasyonlarında elebaşlığını Ahmet Kurt’un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Adana merkezli 4 ilde jandarma tarafından düzenlenen “Kuyu-17” operasyonlarında; elebaşılığını Ahmet Kurt’un yaptığı organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı.

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