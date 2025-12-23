Bir ülke daha Türk vatandaşlarına vizesiz: Sadece pasaport yetecek
Türkiye ile Umman arasında karşılıklı vize uygulaması kaldırıldı. Anlaşmayla Umman vatandaşları Türkiye'de 180 gün içinde 90 güne kadar, Türk vatandaşları ise Umman'da her girişte 30 gün olmak üzere 180 günde toplam 90 gün vizesiz kalabilecek.
Türkiye ve Umman arasında karşılıklı vizeler kaldırıldı. Umman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Umman arasında pasaport sahiplerini kapsayan karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasının yürürlüğe girdiğini açıkladı.
Yeni düzenleme kapsamında Umman vatandaşları Türkiye'ye seyahatlerinde önceden turist vizesi almak zorunda olmayacak ve 180 gün içinde Türkiye'de 90 güne kadar vizesiz kalabilecek.
Umman'a 30 güne kadar vizesiz giriş
Anlaşma doğrultusunda Türk vatandaşları da Umman'a girişte vizeden muaf tutulacak. Türk vatandaşları her ziyaretlerinde Umman'da 30 güne kadar kalabilecek, ancak 180 günlük herhangi bir süre içinde toplam kalış süresi 90 günü aşamayacak.
Umman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye seyahat edecek Umman vatandaşlarının pasaportlarının giriş tarihinden itibaren en az altı ay geçerli olması gerektiğini hatırlatırken seyahat süresini kapsayan sağlık sigortası da tavsiye etti.
Türk vatandaşlarının Asya ve Avrupa'da 90 gün süreyle vizesiz seyahat edebileceği diğer ülkeler ve vizesiz seyahat süreleri şöyle:
Avrupa
Arnavutluk: 90 gün
Bosna-Hersek: 90 gün
Belarus: 30 gün
Gürcistan: 1 yıl
Kosova: 90 gün
Kuzey Makedonya: 90 gün
Moldova: 90 gün
Sırbistan: 90 gün
Ukrayna: 90 gün
Asya
Azerbaycan: 90 gün
Brunei: 30 gün
Endonezya: 30 gün
Filipinler: 30 gün
Filistin: Süre sınırı yok (uygulamaya bağlı)
Hong Kong (Çin ÖİB): 90 gün
İran: 90 gün
Japonya: 90 gün
Güney Kore: 90 gün
Lübnan: 90 gün
Makao (Çin ÖİB): 30 gün
Malezya: 90 gün
Moğolistan: 30 gün