Bir ülke daha Türk vatandaşlarına vizesiz: Sadece pasaport yetecek

Türkiye ve Umman arasında karşılıklı vizeler kaldırıldı. Umman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Umman arasında pasaport sahiplerini kapsayan karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasının yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Yeni düzenleme kapsamında Umman vatandaşları Türkiye'ye seyahatlerinde önceden turist vizesi almak zorunda olmayacak ve 180 gün içinde Türkiye'de 90 güne kadar vizesiz kalabilecek.

Umman'a 30 güne kadar vizesiz giriş

Anlaşma doğrultusunda Türk vatandaşları da Umman'a girişte vizeden muaf tutulacak. Türk vatandaşları her ziyaretlerinde Umman'da 30 güne kadar kalabilecek, ancak 180 günlük herhangi bir süre içinde toplam kalış süresi 90 günü aşamayacak.

Umman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye seyahat edecek Umman vatandaşlarının pasaportlarının giriş tarihinden itibaren en az altı ay geçerli olması gerektiğini hatırlatırken seyahat süresini kapsayan sağlık sigortası da tavsiye etti.

Türk vatandaşlarının Asya ve Avrupa'da 90 gün süreyle vizesiz seyahat edebileceği diğer ülkeler ve vizesiz seyahat süreleri şöyle:

Avrupa

Arnavutluk: 90 gün

Bosna-Hersek: 90 gün

Belarus: 30 gün

Gürcistan: 1 yıl

Kosova: 90 gün

Kuzey Makedonya: 90 gün

Moldova: 90 gün

Sırbistan: 90 gün

Ukrayna: 90 gün

Asya

Azerbaycan: 90 gün

Brunei: 30 gün

Endonezya: 30 gün

Filipinler: 30 gün

Filistin: Süre sınırı yok (uygulamaya bağlı)

Hong Kong (Çin ÖİB): 90 gün

İran: 90 gün

Japonya: 90 gün

Güney Kore: 90 gün

Lübnan: 90 gün

Makao (Çin ÖİB): 30 gün

Malezya: 90 gün

Moğolistan: 30 gün