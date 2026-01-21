Bir yanda yağmur bir yanda kar: Meteoroloji’den peş peşe uyarılar! 21 Ocak 2026 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış beklenirken, gece saatlerinden itibaren Karaman çevreleri ile Antalya’nın batısının iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek.

Marmara'da buzlanmaya, Karadeniz'de çığ tehlikesine dikkat

Sabah ve gece saatlerinde özellikle Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının etkili olacağı belirtilirken, pus ve yer yer sisin ulaşımda aksamalara yol açabileceği uyarısı yapıldı. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda ise yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Rüzgarın hızı 70 kilometreye kadar çıkacak

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında kalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgârın genellikle güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, Kıyı Ege’de güney ve güneydoğu yönlerden 50-70 km/saat hızla kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına öngörülüyor.