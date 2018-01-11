Bir yarbay ile 2 astsubay daha 'FETÖ üyeliği'nden teslim oldu

11 Ocak 2018

Donanma Komutanlığı'nda görevli bir yarbay ve 2 astsubay ile bir öğretmen, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduklarını itiraf ederek, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu.

Bir astsubay ve subay teslim oldu

Alınan bilgiye göre, haklarında herhangi bir soruşturma bulunmayan yarbay E.K, astsubaylar M.A ve Ü.E. ile eski bir teğmenin öğretmen eşi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gidip, örgüt üyesi olduğunu söyledi.

FETÖ'nün, meslekten atma ve sürgüne gönderme gibi tehditlerde bulunduğu öğrenilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu arada teslim olan öğretmenin, daha önce itirafçı olarak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan eşi tarafından emniyete getirildiği ve bu kişilerin örgüt içerisinde katalog evliliği yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA