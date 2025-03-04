Bir yıldır otelde kalıyordu: Yaşlı adam odasında ölü bulundu

Isparta'da, 71 yaşındaki Veysel Akbaş, konakladığı otel odasında ölü bulundu. Kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

Yatağında hareketsiz halde bulundu

Olay, saat 13.30 sıralarında Pirimehmet Mahallesi Matbaalar Caddesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık bir yıldır otelde tek başına kalan ve uzun süredir kendisinden haber alınamayan Akbaş’ın durumundan endişelenen otel çalışanları, odasına girdiğinde onu yatağında hareketsiz halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Veysel Akbaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, ölüm nedeninin kesinleşmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)