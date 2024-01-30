Bırakın doktorunuz ekranınıza gelsin!

Esin ÇETİNEL

Sağlık harcamalarının giderek arttığı günümüzde sigorta şirketleri de müşterilerine ücretsiz online sağlık danışma hizmetleri vererek destek olmaya başladılar. Her geçen gün yaygınlaşan online sağlık danışma hatları sayesinde sigortalılar artık evlerinden, işyerlerinden hatta yolculuk anında, uzman doktorlarla görüntülü veya chat ortamında görüşüp hastalıkları hakkında bilgi alabiliyorlar.

Ancak hemen belirtelim online danışma hatları, her sağlık sorunu için başvurulacak bir kanal değil. Öncelikle bu kanalı kullanacak olan kişilerin örneğin; soğuk algınlığı, adele ağrıları veya basit burkulmalar gibi basit hastalıklarının olması en önemli şartlardan biri. Veya yaşadığınız rahatsızlığı bir doktora danışarak hangi branşta bir doktora yönlenmeniz gerektiğine ilişkin bilgi alabilmenizi sağlıyor. Bu arada bazı uygulamalar yaptırdığınız tahliller için ikinci bir görüş almanıza imkân sunuyor.

Hangi hizmetler veriliyor?

Ücretsiz verilen bu hizmetin bir diğer özelliği ise sadece tıbbi danışmanlık vermesi. Bu nedenle görüşeceğiniz doktor size ilaç veremez ve tanı koyamaz. Ancak sizin anlattığınız rahatsızlığınıza ilişkin olarak hangi branşa başvurmanız gerektiği, dosya yükleme özelliğiyle doktorlarla daha önceden yapılan tahlil sonuçlarınızı paylaşarak ikinci görüş alabilmeyi, gerekli durumlarda ambulans yönlendirmesi, sigortalıların yakınlarında bulunan anlaşmalı kurum ya da hekimlere yönlendirilmesi, gerekli durumlarda ücreti poliçenizden karşılanarak eve doktor gönderilmesi, yine ücreti poliçenizden karşılanan laboratuvar testleri için numunelerin evinizden alınması gibi hizmetler sağlıyor. Ancak çoğu sigorta şirketi son iki hizmeti ağırlıklı olarak İstanbul olmak üzere İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde verebiliyor.

Yine birçok firma bu hizmetlerine sadece siz değil çocuklarınızı da dâhil ediyorlar. Birçok sigorta şirketi yine bu kapsamda diyetisyen ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de yine online üzerinden ücretsiz veriyor. Çoğu firma online danışmanlık hizmetini sadece özel sağlık sigortası yaptıranlara değil, tamamlayıcı sağlık sigortası müşterilerine de sunuyor.

Online başvurabilirsiniz

Bu hizmetten yararlanmak ise son derece basit. Bunun için tek yapmanız gereken sigorta şirketinizin danışma hattını aramak veya mobil uygulaması üzerinden başvuruda bulunmak. Bunun için herhangi bir zaman sınırlamanız ise bulunmuyor. Online danışma hatları kanalıyla doktorlardan 7/24 tıbbi danışmanlık hizmeti alabiliyorsunuz.

Online danışma hatlarının temel amacı sağlığınız ile ilgili sorun yaşadığınız anda bir hastaneye başvurmadan önce bu hizmet aracılığı ile uzman bir doktorla görüşerek tedavi konusunda doğru yönlendirmeleri almanız ve ön tanı-teşhis ile iyileşme süreceğini hızlandırmak. İkinci temel amacı ise özel veya tamamlayıcı sağlık sigortanızdaki limitleri kullanmadan bu hizmetleri alabilmeniz.

Sigorta maliyetinizi düşürün

Çünkü, sigorta şirketleri sigorta primlerini üst limitlerine kadar kullanan müşterilerinden bir sonraki yıl daha yüksek prim ödemesini talep ediyor. Firmadan firmaya farklılık göstermesine karşın bu oran kademeli olarak yüzde 30 ve sürprim denen yüksek artışlarda yüzde 80’lerle sınırlı. Yani siz özel veya tamamlayıcı sağlık sigortanız için o yıl 10 bin TL ödüyorsanız ve 8 bin TL’yi aşan bir sağlık harcaması yapıyorsanız önümüzdeki yıl primleriniz çok daha yüksek oranda artıyor.

Bugün Türkiye’de online danışmanlık kullanım oranının yüzde 1 gibi çok düşük bir oranda olduğuna dikkat çeken sigortacılar, bu ürünün kullanımı sayesinde hem sigortalıların daha çok prim ödemekten kurtulacağını hem de hastanelerde yaşanan gereksiz yığılmaların önüne geçileceğini söylüyor.

“Dijital müşteri oranı yüzde 1’in altında”

Online randevuların yakın dönemde bazı rahatsızlıklar için çok önemli hale geleceğini söyleyen Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, örneğin basit bir soğuk algınlığı geçiren kişilerin poliçelerini kullanmak yerine online randevu ve online tedavi sürecini tercih etmeye başlayacaklarını belirtip konuşmasını şöyle sürdürüyor; “Ancak bugün online randevulara talep çok fazla değil. Hali hazırda Türkiye’de online’da aktif dijital müşteri oranı yüzde 1’in altında. Buna karşın hastane entegrasyonları arttıkça birkaç yıl içinde yaygınlaşacağını düşünüyorum.

Tüm sigorta ürünlerinde olduğu gibi özel ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında da kullanıldıkça bir sonraki prim artışları artıyor. Biz buna tazminat prim oranı diyoruz. Bugün sağlık poliçelerinde tazminat prim oranınız yüzde 80-85’lere çıktığında artık sigorta şirketi o işten kar edemez noktaya gelir. Ve o seviyeye geldiğinde bir sonraki yıl sigorta primlerinde olağan seviyenin üzerinde bir artış yaşanabilir. Buna dikkat etmek lazım.”

Kimler online danışmanlık veriyor?

Türkiye’de online danışmanlık hizmeti veren bazı kurumlar ve uygulamaları ise şöyle;

Mapfre Sigorta

Mapfre Sigorta “Bi’ Doktora Sor” uygulaması ile müşterilerine 7/24 ister telefon ile sözlü, ister uygulama üzerinden görüntülü veya yazılı sohbet/chat yolu ile danışmanlık hizmeti veriyor.

Yıl boyunca istediğiniz kadar randevu oluşturabileceğiniz bu hizmet ücretsiz olduğu için teminat limitlerinizden de harcamıyor. Bi’ Doktora Sor ile İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kardiyoloji, KBB, Ortopedi, Nöroloji, Cilt Hastalıkları ve Üroloji bölümlerinden danışmanlık alabiliyorsunuz.

Hepiyi Sigorta

Hepiyi Sigorta hayata geçirdiği “Doktor Online” hizmeti ile ayakta tedavi limitlerinizde herhangi bir azalma olmadan bulunduğunuz her yerden uzman doktor görüşü almanızı sağlıyor. Ücretsiz olarak 10 adet psikolog, 10 adet diyetisyen ve 10 adet diğer branşlar olmak üzere toplamda 30 defa online görüşme imkânı da sunuluyor.

Demir Sağlık ve Hayat

Demir Sağlık ve Hayat müşterilerine “7/24 Online Sağlık Danışmanlığı hizmeti sunuyor. Bu hizmet kapsamında sigortalılar doktorlarıyla online görüşme ve aynı zamanda, 7/24 canlı chat yapabiliyor.

QNB Sigorta

QNB Sigorta sigortalılarına uzman doktor, psikolog, pedagog ve diyetisyenlerle anında veya ileri bir tarihte sesli, görüntülü veya yazılı olarak görüşme yapma imkânı sunuyor. Bunun için form doldurarak online doktor platformuna erişebiliyorsunuz. Bu hizmetten TSS müşterileri de yararlanabiliyor.

Ayrıca Sağlıklı Hayat Ferdi Kaza Sigortası ürünü sahibi olanlar sadece online doktor ve psikolog hizmetinden faydalanabiliyor. Bu hizmetten kendiniz veya çocuklarınız faydalanabiliyor.